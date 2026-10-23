Üniversite öğrencisinden tespih için para istedi, araya giren vatandaş genci uzaklaştırdı

Eskişehir'de bir üniversite öğrencisine tespih satarak para talep eden şahsın baskısını, durumu fark eden duyarlı bir vatandaş boşa çıkardı.

GÖNLÜNDEN NE KADAR KOPARSA PARA AT

Tepebaşı ilçesine bağlı Eskibağlar mahallesi Üniversite caddesi üzerinde meydana gelen olayda, bir şahıs üniversite öğrencisi olduğu düşünülen genç bir erkeğe 2 adet tespih sattığını öne sürdü. Şahıs, ödeme için mobil bankacılık üzerinden para göndermesini isteyerek, "Gönlünden ne kadar koparsa para at" talebinde bulundu. Öğrencinin zoraki bir alışverişin içinde olduğunu ve durumdan rahatsızlık duyduğunu fark eden çevredeki bir vatandaş, genci daha önceden tanıyormuş gibi davranarak yanına yaklaştı. "Nasılsın, ne yapıyorsun?" diyerek genç öğrenciyi şahsın yanından uzaklaştırdı.

100 TL GÖNDERİLDİ DENİNCE TESPİHİ GERİ ALDI

Olayın ardından arkadan gelmeye devam eden tespih satıcısı, parasını alabilmek için mobil bankacılık adresini vererek para yatırmasını yeniden talep etti. Öğrencinin hesabına 100 TL gönderdiğini söylemesi üzerine sinirlenen şahıs, tespihlerin bir tanesini geri alarak olay yerinden uzaklaştı.