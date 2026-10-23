Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Parti'ye ihtar: 5 milyon lirayı geri verin - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Parti'ye ihtar: 5 milyon lirayı geri verin

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve eski parti yöneticilerinin ayrılmadan önce CHP kasasından Yeni Parti'ye 5 milyon 100 bin TL bağış aktardıklarını öne sürerek paranın iadesi için ihtar çekildiğini, ödeme yapılmadığı takdirde suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerle gerçekleştirdiği kahvaltılı buluşmada siyaset gündemine dair çarpıcı iddialarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki eski parti yöneticilerinin, CHP'den ayrılmadan önce parti kasasındaki 5 milyon 100 bin TL'yi Yeni Parti'ye bağış adı altında aktardıklarını öne sürerek paranın iadesi için resmi ihtar çekildiğini duyurdu.

"AHLAKİ DE DEĞİL, DOĞRU DA DEĞİL"

Partinin banka hesabının tasfiye edildiğini belirten Kılıçdaroğlu, işlemin etik dışı olduğunu vurguladı. Açıklamasında sürecin hukuki boyutuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: "CHP'nin bankadaki hesabını tasfiye etmişler. Bu hiç ahlaki değil ve ciddi bir sıkıntı. Kendilerine bir yazı yazdık ve paranın iadesini istedik. İmza yetkisini siz kendi çıkarınız için başka amaçla kullanıyorsunuz, bu hiç ahlaki değil, doğru da değil. Aksi halde Sayıştay denetiminden de başka sorunlar çıkar ve bize hazineden gelecek olan para kesilebilir."

Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Parti'ye ihtar: 5 milyon lirayı geri verin
Özel ile Kılıçdaroğlu, eski Manisa Milletvekili Hasan Gülay için TBMM'de düzenlenen cenaze töreninde bir araya gelmişti. 

ÖDENMEZSE YASAL SÜREÇ BAŞLATILACAK

Paranın belirtilen süre içinde CHP hesaplarına iade edilmemesi halinde hukuki yollara başvuracaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve diğer Yeni Parti yöneticileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Zafer musaboğlu Zafer musaboğlu:
    Yeniparti tam bir fiyasko 4 4 Yanıtla
  • yunus deniz yunus deniz:
    kemal hiç demiyor bu tür şeyleri tartışmaya açmak ortak noktamıza zarar verir diye.. 4 2 Yanıtla
  • Kenan Bayram Kenan Bayram:
    yaziklar olsun size Atatürk partisi diye geldizinz partiyi paramparça ettiniz şimdi de kalmış paralar i getir diyor lar bir birilerine yılardır destekliyor uz bir dayda görmedim 4 2 Yanıtla
    Mustafa Sagdic Mustafa Sagdic:
    bazı malın önde gidenleri hala Kemal şöyle Kemal böyle diyor ulan öküzler gelip Parti adı altında adam partiyi CHP'yi soymuş İmamoğlu İstanbul'u soymuş Özgür ile Ekrem bunlar hem CHP'yi hem AK Parti hem ülkeyi bölmek için karıştırmak için dış güçlerin maşaları hala anlayamadınız Kemal'in siyasetini sevmem sol görüş fakat adam dürüst beceriksiz iktidar olamıyor olamaz çünkü seçmeni yok %25 diğerleri ülkeyi hortumlamak için mücadelede bunu görmeyen mallar gözlerine perde çekiyor hala değerlere zarar veriyorsunuz bilmem ne yapıyorsunuz Allah belanızı versin sizin de. sizin paralarınızı çalıyorlar çocuklarınızın haklarını çalıyorlar buna siz dur diyeceksiniz. dürüst insan bulun getirin muhalefetlik yapsın amenna... 0 0
  • Üveys Uyanık Üveys Uyanık:
    yediğiniz milyonlar nerede bay kemal 4 2 Yanıtla
  • Mehmet Akın Mehmet Akın:
    yeni parti kurulmadan çok önce sen chp yi ele geçirdin nasıl aktarmışlar kemal . boş yapma 1 3 Yanıtla
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