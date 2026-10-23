Aile üyeleri tutuklanan Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak adım - Son Dakika
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Aile üyeleri tutuklanan Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak adım

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Aile üyeleri tutuklanan Mustafa Sarıgül\'ü zora sokacak adım
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Mustafa Sarıgül ve korumasına ait görüntülere 200 bin dolar karşılığında sahte montaj raporu istendiği iddiasıyla operasyon düzenlenirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tartışmalı görüntülerin teknolojik imkanlarla yeniden incelenmesi talimatını verdi.

Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve korumasına ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin yürütülen adli süreçte sıcak bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, basına yansıyan ve sahte rapor pazarlığına konu olduğu öne sürülen söz konusu içeriklerin, günümüz teknolojik imkânlarıyla yeniden incelenmesi ve tespiti için Ulusal Kriminal Büro'ya resmi talimat verdi.

SAHTE MONTAJ RAPORU İDDİASI 

Sarıgül ailesine yönelik kara para aklama soruşturması kapsamında dosyaya giren "A3M2LK48" kodlu gizli tanığın ifadesi operasyonun fitilini ateşlemişti. Gizli tanık, görüntülere "montaj" raporu tanzim ettirilmesi amacıyla Ulusal Kriminal Büro'dan Uğur K. ile temas kurulduğunu ve sahte rapor hazırlanması karşılığında 200 bin dolar istendiğini iddia etmişti. 

O KORUMA GÖZALTINDA 

İfadeler doğrultusunda başlatılan operasyonda Sarıgül'ün halen görevde olan koruması Ömer D. ve 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

DOSYA FEZLEKE İÇİN ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntülere ilişkin teknik inceleme sürecini yeniden başlatırken, anayasal dokunulmazlığı bulunan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki evrakı ise fezleke düzenlenmesi amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk etti. 

Aile üyeleri tutuklanan Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak adım

AİLE ÜYELERİ BİR BİR TUTUKLANDI 

Alman vatandaşı K.P. ile M.B., yurtiçi ve yurtdışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı paraların aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiğini ileri sürmüştü. Bu iddialar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında, K.P. ile M.B. tarafından 80 milyon Euro’luk bir sözleşme düzenlendiği ve 100 milyon Euro havale işlemi gerçekleştirildiği öne sürüldü. 1 milyar Euro tutarındaki bir fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurtdışına çıkarılmasının vaat edildiği ve 1.5 milyon Euro’luk tekne satışı gerçekleştirildiği iddia edildi.

16 KİŞİ TUTUKLANDI

Müştekiler K.P. ile M.B.’nin konuya ilişkin bilgi ve belgeleri gazeteci Murat Ağırel’e ilettikleri, söz konusu bilgi ve belgelerin ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildikleri öne sürüldü. Soruşturma kapsamında YENİ Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün çocukları Ömer Sarıgül, Emir Sarıgül, eski eşi Aylin Kotil ve gazeteci Murat Ağırel’in de arasında bulunduğu 16 kişi tutuklandı. 2 kişi adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı.

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İstanbul Cumhuriyet BaşsavcılığıMustafa SarıgülOperasyonPolitikaGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Zeki Anti Zeki Anti:
    Acaba kimin ayağına bastı da böyle geriye dönük inceleme başladı.. 0 6 Yanıtla
  • Acelexi72 Acelexi72:
    Keser döner sap döner, gün gelir ....... 0 0 Yanıtla
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