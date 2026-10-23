İncirliova'da polisten kaçan şüpheli, emniyet müdür yardımcısının aracın camını kırmasıyla durduruldu - Son Dakika
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İncirliova'da polisten kaçan şüpheli, emniyet müdür yardımcısının aracın camını kırmasıyla durduruldu

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Aydın'ın İncirliova ilçesinde sevgilisinin evine gittiğinde eşiyle karşılaşan Ü.S.'nin, tartışma sırasında eşini silahla tehdit ettiği iddia edildi. Sevgilisiyle otomobille Efeler yönüne giden şüpheli, İzmir Bulvarı yakınında 'dur' ihtarına uymadı. Aracın arka camını kıran İl Emniyet Müdür Yardımcısı Taner Emre elinden yaralandı, durumu iyi. Etkisiz hale getirilen Ü.S. adliyeye sevk edildi; eşinin şikayetçi olmadığı belirtildi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde eşini silahla tehdit ettiği öne sürülen ve polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan Ü.S., gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

SEVGİLİSİNİN EVİNDE EŞİYLE KARŞILAŞTI

Olay, İncirliova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sevgilisinin evine giden Ü.S., burada eşiyle karşılaşınca tartışma yaşadı. Eşini silahla tehdit ettiği öne sürülen şüpheli, daha sonra eşini İncirliova'da bırakıp sevgilisi Z.S.'yi de yanına alarak otomobiliyle Efeler yönüne hareket etti.

İncirliova'da polisten kaçan şüpheli, emniyet müdür yardımcısının aracın camını kırmasıyla durduruldu

EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI ARKA CAMI KIRDI

Durumun emniyet birimlerine bildirilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Şüphelinin kullandığı otomobil, İzmir Bulvarı yakınlarındaki otoban kavşağında ekipler tarafından durdurulmak istendi. Ancak Ü.S., polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Taner Emre, şüphelinin bulunduğu otomobilin arka camını kırarak müdahalede bulundu. Müdahale sırasında elinden yaralanan Emre'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüpheli Ü.S. ise etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

İncirliova'da polisten kaçan şüpheli, emniyet müdür yardımcısının aracın camını kırmasıyla durduruldu

EŞİ ŞİKAYETÇİ OLMADI

Öte yandan, silahla tehdit edildiği öne sürülen kadının eşinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ü.S., ruhsatsız silah bulundurma, polise mukavemet ve görevi yaptırmamak için direnme suçlamaları kapsamında Aydın Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İHA
İncirliovaGüvenlik3. SayfaOlaylarGüncelEfelerAdliyeİzmirAydınSuçSon Dakika

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