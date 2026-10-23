Fon soruşturmasında 16 milyar liralık sır! Altınbaş ailesinden paralar istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında Altınbaş Holding'e yönelik operasyonun yeni ayrıntıları ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında ham verileri ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından gönderilen raporları inceleyen savcılık, Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.'ye bağlı fonlarda şüpheli para hareketleri tespit etti.

Yüzde 41,7'si Altınbaş ailesine, yüzde 58,3'ü ise Nusret Altınbaş'a ait Aynus Holding'in bünyesinde bulunan Atlas Portföy fonlarından, eylül ayı başında patlak veren fon krizinden önce 16 milyar liralık çıkış gerçekleştiği belirlendi.

ALTINBAŞ AİLESİNDEN 16 MİLYAR LİRANIN İADESİ İSTENDİ

Savcılığın tespitlerinin ardından Altınbaş Holding ve bağlantılı şirketlere yönelik operasyon düzenlendi.

Soruşturmada şüpheli işlem olarak değerlendirilen 16 milyar liralık fon çıkışı nedeniyle Altınbaş ailesinden söz konusu paranın iadesinin istendiği öğrenildi.

Operasyon kapsamında Nusret Altınbaş, İnan Altınbaş ve diğer aile fertlerinin mal varlıkları da donduruldu.

NUSRET ALTINBAŞ HENÜZ YAKALANAMADI

Hakkında gözaltı kararı verilen Nusret Altınbaş'a henüz ulaşılamadığı belirtildi.

Operasyon kapsamında İnan Altınbaş ile Atlas Portföy A.Ş.'den 6 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma dosyasında Altınbaş ailesiyle bağlantılı başka şirketlerin de yer aldığı ortaya çıktı.

ALNUS YATIRIM VE PİRNUS YAPI DA DOSYADA

31 kişilik gözaltı listesinde bulunan şüphelilerin bağlantıları incelendiğinde Alnus Yatırım Menkul Değerler ve Pirnus Yapı Gayrimenkul A.Ş.'nin de Aynus Holding bünyesinde olduğu öğrenildi.

Operasyon kapsamında Alnus Yatırım'ın 3 yöneticisi ile Pirnus Yapı'nın 1 yöneticisi gözaltına alındı.

ESKİ MİLLETVEKİLİNİN DE ARALARINDA OLDUĞU 5 YENİ GÖZALTI

Soruşturmada gözaltı işlemleri devam ederken 5 kişi daha yakalandı.

Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı Seda Tarım Kocabalkan, eski milletvekili Ertan Aydın, KUYAŞ Yatırım yöneticisi Abdullah Dal ile Hakan Eryılmaz ve Fahri Uğur gözaltına alındı.

Öte yandan önceki gün gözaltına alınan 31 şüpheliden 12'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Soruşturma sürüyor.