Borsa İstanbul'da sert düşüş! İşte keskin düşüşün arkasındaki 2 neden - Son Dakika
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Borsa İstanbul'da sert düşüş! İşte keskin düşüşün arkasındaki 2 neden

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Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık faiz indirimine rağmen Borsa İstanbul'da satış baskısı derinleşti; BIST 100 endeksi yüzde 4’ü aşan kayıpla 10 bin 800 puana gerileyerek yılın tüm kazanımlarını geri verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizinde 100 baz puanlık indirime gitmesine rağmen Borsa İstanbul'da haftanın son işlem gününde satış baskısı derinleşti. BIST 100 endeksindeki değer kaybı yüzde 4’ü aşarken, endeks 10 bin 800 puan seviyelerine kadar geriledi. Bankacılık ve iletişim sektörleri öncülüğünde yaşanan sert düşüşler piyasanın geneline yayıldı.

YILIN TÜM KAZANIMLARI GERİ VERİLDİ

Yaklaşık iki ay önce 15 bin puan seviyelerinin konuşulduğu BIST 100 endeksi, son satış dalgasıyla birlikte 10 bin 800 puan seviyelerine kadar çekildi. Endeksin 11 bin puan eşiğinin altına inmesiyle birlikte yıl içerisinde elde edilen tüm kazanımlar geri verilmiş oldu.

SEKTÖREL KAYIPLARDA BANKACILIK VE İLETİŞİM BAŞI ÇEKTİ

Düşüşün en belirgin hissedildiği alanların başında lokomotif sektörler geldi:

  • İletişim Endeksi: Yüzde 8’in üzerinde değer kaybetti.
  • Bankacılık Endeksi: Kayıplar yüzde 6’yı aştı.
  • Mali ve Sınai Endeksleri: Düşüş yüzde 5’e yaklaştı.
  • Teknoloji Endeksi: Yaklaşık yüzde 4 geriledi.
  • BIST Tüm Endeksi: Yüzde 3,5 oranında değer kaybetti.

DÜŞÜŞÜN ARKASINDAKİ İKİ TEMEL NEDEN

Piyasalardaki sert geri çekilmede yurt içi ve yurt dışı kaynaklı iki ana faktör öne çıkıyor. Yurt içinde fon piyasasına yönelik derinleşen soruşturmalar yerli yatırımcının güvenini olumsuz etkilerken; yurt dışında artan küresel riskler, hisse senedi piyasalarından çıkışları hızlandırdı.

KÜRESEL BORSALAR VE PETROL FİYATLARI TIKANDI

Yurt dışı piyasalarda teknoloji hisseleri öncülüğünde başlayan satış dalgası Borsa İstanbul’u da baskı altına aldı. ABD’de Nasdaq 100 endeksi yüzde 3’e yakın değer kaybederken; Avrupa’da Londra, Frankfurt ve Paris borsalarında da satıcılı seyir hakim oldu.

Diğer yandan, önceki işlem gününde yüzde 4'ün üzerinde artarak 114 dolar seviyesinin üzerine çıkan Brent petrol fiyatları, enflasyonist endişeleri yeniden tırmandırdı. Yükselen enerji maliyetleri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yaklaşan faiz kararına ilişkin belirsizlikler, küresel piyasalarda risk iştahını düşüren en kritik unsurlar arasında gösteriliyor.

Merkez BankasıBorsa İstanbulEkonomiGüncelBıstSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mehmet Vatandaş Mehmet Vatandaş:
    Evet yandaş takım taraftarları bekleniyor. İşte 20 yılın eseri borsada devletine güvenen ekonomiye yatırım yapan 6,5 milyon insan perişan 4 0 Yanıtla
  • BAYCAN BAYCAN:
    Param Pul Oldu , 4.000.000 TL Param Vardı .100.000 TL Oldun. Bu İşte Kimin Dahli Var İse Hakkımı Helal Etmiyorum, Ne Bu Dünya da Ne Ahirette , Nede Kabirde Yansalar Hakkımı Helal Etmiyorum , Etmeyeceğim. 30 Yıllık Birikimin Gitti . Çok Üzülüyorum , Geceleri Yatamıyorum. 4 0 Yanıtla
  • Selim K Selim K:
    Güven olmadı mı böyle olur 1 0 Yanıtla
  • Abdullah Arslan Abdullah Arslan:
    Herkes yapılan vurgunu görünce guven kalır mı . millet biriktirdiği 3 kuruşu aç gözlülleri doyurmak için mi kullanacak. bu gidişle herkes borsadan , bankadan, ve bu tür kurumlardan kaçıp eski mantık yastık altı yatırıma gececek. bu insanlar kime güvenecek. Eğer yeterli guven verici ceza yaptırımlar olmazsa bu gidiş bitmez 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Doğan Mustafa Doğan:
    soydular. resmen paseu vardı elimde 250 den aldım. 25 liraya düştü 0 0 Yanıtla
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