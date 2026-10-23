Ali Koç'un oğlunun Miami yerine Boston College'a kaydettirildiği iddia edildi - Son Dakika
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Ali Koç'un oğlunun Miami yerine Boston College'a kaydettirildiği iddia edildi

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Ali Koç\'un oğlunun Miami yerine Boston College\'a kaydettirildiği iddia edildi
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Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç'un, ABD'de üniversite okumaya hazırlanan oğlunun kaydını Boston College'a yaptırdığı öne sürüldü. İddiaya göre oğlu Miami Üniversitesi'ni tercih etti ancak baba Koç bu seçime sıcak bakmadı. Aileden konuya ilişkin doğrulanmış bir açıklama yapılmadı.

İş insanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç'un üniversite tercihiyle ilgili ortaya atılan iddia dikkat çekti. İddiaya göre üniversite eğitimini ABD'de sürdürmeye hazırlanan Kerim Rahmi Koç, Miami Üniversitesi'ni tercih etti ancak babası Ali Koç farklı bir okulda eğitim görmesini istedi.

ALİ KOÇ OĞLUNUN TERCİHİNE KARŞI ÇIKTI İDDİASI

Kerim Rahmi Koç'un Miami Üniversitesi'nde okumak istemesine rağmen Ali Koç'un bu karara sıcak bakmadığı ileri sürüldü. Oğlunun Boston College'da eğitim almasını isteyen Ali Koç'un, Kerim Rahmi Koç'un kaydını bu okula yaptırdığı iddia edildi.

Ali Koç'un oğlunun Miami yerine Boston College'a kaydettirildiği iddia edildi

GÖZLER AİLEDEN GELECEK AÇIKLAMADA

Üniversite tercihi konusunda baba ve oğul arasında görüş ayrılığı yaşandığı iddiasına ilişkin aileden doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

Kerim Rahmi KoçFenerbahçeAli KoçMiamiSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Ali Koç'un oğlunun Miami yerine Boston College'a kaydettirildiği iddia edildi - Son Dakika
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