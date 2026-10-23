Ali Koç\'un oğlunun Miami yerine Boston College\'a kaydettirildiği iddia edildi

İş insanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç'un üniversite tercihiyle ilgili ortaya atılan iddia dikkat çekti. İddiaya göre üniversite eğitimini ABD'de sürdürmeye hazırlanan Kerim Rahmi Koç, Miami Üniversitesi'ni tercih etti ancak babası Ali Koç farklı bir okulda eğitim görmesini istedi.

ALİ KOÇ OĞLUNUN TERCİHİNE KARŞI ÇIKTI İDDİASI

Kerim Rahmi Koç'un Miami Üniversitesi'nde okumak istemesine rağmen Ali Koç'un bu karara sıcak bakmadığı ileri sürüldü. Oğlunun Boston College'da eğitim almasını isteyen Ali Koç'un, Kerim Rahmi Koç'un kaydını bu okula yaptırdığı iddia edildi.

GÖZLER AİLEDEN GELECEK AÇIKLAMADA

Üniversite tercihi konusunda baba ve oğul arasında görüş ayrılığı yaşandığı iddiasına ilişkin aileden doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.