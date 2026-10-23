Aziz Yıldırım'ın Slavia Prag golü sonrası "Galatasaray'ı yenin" dediği öne sürüldü - Son Dakika
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Aziz Yıldırım'ın Slavia Prag golü sonrası "Galatasaray'ı yenin" dediği öne sürüldü

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Slavia Prag karşısında 90. dakikada gelen golün ardından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın futbolculara sert tepki gösterdiği ileri sürüldü. İddiaya göre Yıldırım, "Üç dakika daha direnemediler." diyerek rahatsızlığını dile getirdi. Sarı-lacivertli başkanın derbi öncesi takıma "Galatasaray'ı yenin, kendinizi affettirin." mesajı verdiği aktarıldı.

Fenerbahçe'nin Slavia Prag karşısında son dakikada yediği gol, sarı-lacivertli kulüpte moralleri bozdu. Karşılaşmanın 90. dakikasında gelen golün ardından Başkan Aziz Yıldırım'ın takımın performansına sert tepki gösterdiği öne sürüldü.

"ÜÇ DAKİKA DAHA DİRENEMEDİLER"

Karşılaşmanın son bölümünde skor üstünlüğünün korunamamasına sinirlenen Aziz Yıldırım'ın, futbolcuların performansını eleştirdiği belirtildi. Yıldırım'ın, "Üç dakika daha direnemediler." sözleriyle son dakikada yenilen gole duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği aktarıldı.

GALATASARAY DERBİSİ İÇİN NET MESAJ

Sarı-lacivertli başkanın, Slavia Prag karşılaşmasının ardından teknik heyet ve futbolculara yaklaşan Galatasaray derbisini işaret ettiği ileri sürüldü. Yıldırım'ın takıma, "Galatasaray'ı yenin, kendinizi affettirin." diyerek derbide galibiyet istediği iddia edildi.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Kadir Can Kadir Can:
    Hayatınız Galatasaray olmuş harbiden büyük takımmış maalesef aziz GS yedirmez sana o maçı pirim felanda seni kurtarmaz GS iki katını verir o primin 1 0 Yanıtla
  • Erkan Arslan Erkan Arslan:
    Metris Damgalı ASLAN ARENAMİZDA MPEPELİYi 00===========FENEVE ÖZELİ==} ALIRSIN 1 0 Yanıtla
  • serdar sallama serdar sallama:
    Mealen , GS yenin sizde kurtulun bende.. halının altına süpürün unutulup gitsin.. 0 0 Yanıtla
  • hsyndalci hsyndalci:
    Ben de isterim ben deeeeeeeer...... 0 0 Yanıtla
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