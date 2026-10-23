Kara para soruşturması sonrası Sarıgül'ün "Çalamayan var mı?" videosu yeniden gündemde - Son Dakika
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Kara para soruşturması sonrası Sarıgül'ün "Çalamayan var mı?" videosu yeniden gündemde

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Mustafa Sarıgül'ün bir vatandaşın "Çalamayan var mı?" sorusunu yanıtladığı eski video sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başladı. Görüntüler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kara para soruşturmasında oğulları Ömer ve Emir Sarıgül ile eski eşi Aylin Kotil'in de aralarında bulunduğu 16 kişinin tutuklanmasının ardından gündeme geldi.

Alman vatandaşı K.P. ve M.B.’nin ihbarı üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan dev kara para aklama soruşturmasında kaynağı belirsiz yüz milyonlarca euroluk işlemler, sahte sözleşmeler ve tehdit iddialarının odağındaki soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen 16 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

1 MİLYAR EUROLUK FON VE TEHDİT İDDİALARI

Soruşturma dosyasından sızan detaylara göre müştekiler K.P. ve M.B., kurulan şirketler aracılığıyla 80 milyon euroluk sözleşme tanzim edildiğini ve 100 milyon euroluk havale işlemi yapıldığını öne sürdü. Kamu gücü ve nüfuz kullanılarak 1 milyar euro tutarındaki bir fonun kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiği, ayrıca 1,5 milyon euro değerinde tekne satışı gerçekleştirildiği iddialar arasında yer aldı. Bilgi ve belgeleri gazeteci Murat Ağırel’e ilettikten sonra ilgili odaklardan tehdit aldıklarını belirten müştekilerin beyanları üzerine operasyonun boyutu genişletildi.

KİLİT İSİMLER CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında karar verildi. Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün oğulları Ömer Sarıgül ve Emir Sarıgül, eski eşi Aylin Kotil ve gazeteci Murat Ağırel’in de aralarında bulunduğu 16 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜLER İÇİN YENİDEN İNCELEME TALİMATI

Öte yandan, Mustafa Sarıgül ve korumasına ait olduğu iddiasıyla gündeme gelen ve sahte rapor pazarlığına konu olan görüntülere ilişkin de adli süreç derinleşti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu videoların günümüz teknolojik imkânlarıyla yeniden incelenmesi ve teknik tespiti amacıyla Ulusal Kriminal Büro’ya resmi talimat yazısı yazdı.

O MEŞHUR VİDEO YENİDEN GÜNDEMDE

Soruşturma gündemdeki sıcaklığını korurken, Mustafa Sarıgül’ün geçmişte kaydedilen ve sosyal medyada yeniden dolaşıma giren bir videosu dikkat çekti. Videoda bir vatandaşın "Çalamayan var mı?" sorusuyla karşılaşan Sarıgül'ün, kısa bir duraksamanın ardından "Çalanların ve tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenleri... Allah bizi hasetlerden, fesatlardan ve münafıkların şerrinden korusun" yanıtını verdiği görüldü.

Şikayetçi Alman iş insanlarıyla Sarıgül'ün yer aldığı video Instagram'da yayındaŞikayetçi Alman iş insanlarıyla Sarıgül'ün yer aldığı video Instagram'da yayında
İstanbul Cumhuriyet BaşsavcılığıMustafa SarıgülMurat AğırelEmir SarıgülAylin KotilPolitikaGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (8)

  • Ferhat Demirel Ferhat Demirel:
    AHLAKSIZLIĞIN PARTİSİ OLMAZ.... 12 0 Yanıtla
  • hsynaydgn7 hsynaydgn7:
    sağıda soluda çalmasını iyi öğrendiler kamu ihale yasasını 230 defa değiştirdiler açıkları iyi kullanıyorlar 3 0 Yanıtla
  • Gökhan Simsek Gökhan Simsek:
    YOOO HİÇDE BİLE TAM TERSİ, AHA DA CİKLETLİ JELİBONCU TEK BAŞINA GELDİ YA, YENGEÇ GİBİ KOSTAK KOSTAK.. 1 1 Yanıtla
  • fenasi fenasi:
    agepeye benzediler 1 1 Yanıtla
    Basin Basin:
    Tr ye soygun, gasp, adam kacirma,rusvet,uyusturucu hep sol soktu..tarih bilmiz kokuşmuş bagnaz ideolog gargaların secmeni.. 0 0
  • Çengelköylü Çengelköylü:
    ANADOLUDA BİR SÖZ VARDIR BOĞASINA BAK BUZAĞINI AL DERLER BABA NEYSE EVLATDA ODUR 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kara para soruşturması sonrası Sarıgül'ün "Çalamayan var mı?" videosu yeniden gündemde - Son Dakika
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