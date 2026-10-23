314 km hız görüntüsünü paylaşan sürücüye İzmir'de 25 bin TL ceza kesildi

314 km hız görüntüsünü paylaşan sürücüye İzmir'de 25 bin TL ceza kesildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'de önceki gün otoyolda 314 kilometre hız yapan sürücü, o anları sanal medyada paylaştı. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla sürücüye 25 bin TL trafik idari para cezası kesildi.
İzmir'de otoyolda otomobiliyle saatte 314 kilometre hıza ulaşan sürücü, o anları kaydedip sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerin yayılması üzerine polis ekipleri inceleme başlattı.
314 KİLOMETRE HIZ YAPTI, GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI
Olay, önceki gün İzmir'deki otoyolda meydana geldi. Otomobiliyle saatte 314 kilometre hıza ulaşan sürücü, yaptığı hızın görüntülerini kayda aldı.
Sürücünün görüntüleri sosyal medyada paylaşmasının ardından Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
25 BİN TL CEZA KESİLDİ
Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, sürücünün 31 yaşındaki M.Ş.Ş. olduğunu belirledi.
M.Ş.Ş.'ye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "trafik kural ihlaline özendiren görüntüleri alenen yayması" nedeniyle 25 bin TL idari para cezası uygulandı.
Kaynak: DHA
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