YENİ Parti Tokat İl Kongresi'nde tek listeyle Çağdaş Kurtgöz il başkanı seçildi - Son Dakika
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YENİ Parti Tokat İl Kongresi'nde tek listeyle Çağdaş Kurtgöz il başkanı seçildi

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YENİ Parti Tokat İl Kongresi\'nde tek listeyle Çağdaş Kurtgöz il başkanı seçildi
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YENİ Parti Tokat 1. Olağan İl Kongresi'nde tek listeyle yapılan seçimde Çağdaş Kurtgöz, delegelerin tamamının oyunu alarak il başkanı seçildi. Kongrede Kurtgöz demokrasi ve adalet vurgusu yaparken Divan Başkanı Faruk Sarıarslan hukuk ve ekonomiye dikkat çekti.

Haber: Savaş KALKAN

(TOKAT) - YENİ Parti Tokat 1. Olağan İl Kongresi'nde tek liste ile gidilen seçimde Çağdaş Kurtgöz, delegelerin tamamının oyunu alarak il başkanı seçildi.

YENİ Parti Tokat 1. Olağan İl Kongresi, kentteki bir düğün salonunda düzenlendi. Divan Başkanlığını eski CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıarslan'ın yaptığı kongreye, partililer, delegeler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kurtgöz, kongrede yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini belirterek, "Ama bu zor durumları aşacak örgütler olarak siz değerli üyelerimizle hep birlikte yola çıktık. 2023 yılının Kasım ayında bir değişim kurultayı geçirdik. Ardından girdiğimiz ilk seçimlerde Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, partimizi birinci parti yapma kararlılığıyla gece gündüz çalıştı ve partimizi Türkiye'nin birinci partisi yaptı. 2024 Mart seçimlerinin ardından yaşanan tüm baskılara, operasyonlara ve engellemelere rağmen geri adım atmadık. Bizleri partiden ihraç ederek sineceğimizi, geriye adım atacağımızı zannettiler. Ne korktuk ne de sindik. Çünkü biliyoruz ki bu ülkede demokrasi, özgürlük ve millet iradesi korkanların değil, bedel ödemeyi göze alanların mücadelesiyle kazanılmıştır. Bugünün mücadelesi demokrasi ve adalet mücadelesidir. Biz tarihin doğru tarafında duruyoruz" ifadelerini kullandı.

"HUKUKUN OLMADIĞI YERDE EKONOMİK KALKINMA MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Kongrenin Divan Başkanlığı'nı yapan eski Sarıarslan da konuşmasında hukuk ve ekonomi vurgusu yaparak, "Bu dönemdeki kadar hukuksuzluğu Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görmedim. Eğer bir ülkede hukuku ayaklar altına alıyorsanız, o ülkede ekonominin kalkınması, işçinin hakkını araması, köylünün ürettiğinin karşılığını alması mümkün değildir. Ancak halkımız her şeyin farkındadır. Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin dediği gibi; 'Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız' ve hep birlikte iktidar olacağız" dedi.

Konuşmaların ardından yapılan seçimde tek aday olan Çağdaş Kurtgöz, tüm delegelerin oyunu alarak YENİ Parti Tokat İl Başkanlığı'na seçildi.

Kaynak: ANKA
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