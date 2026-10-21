Başakşehir veteranları Zenit'i 3-2 yendi, Gümüşdağ FIFA'ya adalet çağrısı yaptı - Son Dakika
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Başakşehir veteranları Zenit'i 3-2 yendi, Gümüşdağ FIFA'ya adalet çağrısı yaptı

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Başakşehir veteranları Zenit\'i 3-2 yendi, Gümüşdağ FIFA\'ya adalet çağrısı yaptı
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Başakşehir ile Zenit'in veteranları, Başakşehir tesislerindeki gösteri maçında karşılaştı ve Başakşehir veteranları 3-2 kazandı. Gümüşdağ ile Özil, Rus takımlarına uygulanan yaptırımlardaki çifte standardı eleştirip FIFA ve UEFA'ya adil tavır çağrısı yaptı.

Başakşehir ile Rusya temsilcisi Zenit'in veteran futbolcuları, gösteri maçında karşı karşıya geldi. Müsabakayı 3-2'lik skorla Başakşehir'in eski futbolcuları kazandı.

Başakşehir ile Rusya temsilcisi Zenit'in veteran futbolcuları, Başakşehir tesislerinde oynanan gösteri maçında karşı karşıya geldi. Başakşehir tesislerinde gerçekleştirilen ve büyük çekişmeye sahne olan gösteri maçında Başakşehir, rakibini 3-2 mağlup etti. Karşılaşmada Başakşehir veteran takımında Zeki Korkmaz, Rızvan Şahin, Ferhat Öztorun, Behram Zülaloğlu, Ömer Can Sokullu, Yiğitcan Erdoğan, İlyas Kahraman, Serhat Gülpınar, Ekrem Ekşioğlu ve Metin Depe forma giydi. Zenit veteran takımında ise Aleksandr Viktorovich Gorshkov, Aleksei Sergeyevich Ionov, Aleksandr Sergeyevich Spivak, Aleksei Andreyevich Igonin, Denis Vyacheslavovich Ugarov, Dmitry Alekseyevich Makarov ve Konstantin Anatolyevich Konoplev yer aldı.

Karşılaşmanın ardından Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, eski futbolcu Mesut Özil ve Profesör Antonio Fallico, organizasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Göksel Gümüşdağ: "Buluşmanın Türkiye ve Rusya arasında dostluk ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyorum"

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Verona Avrasya Ekonomik Forumu kapsamında Zenit'in veteran futbolcularını ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyleyerek sözlerine başlayan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Verona Avrasya Ekonomik Forumu kapsamında Zenit'in değerli veteran futbolcularını ağırlamaktan bir kez daha mutluluk ve onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Sahada yaşanacak bu buluşmanın sportif rekabetin ötesinde Türkiye ve Rusya arasında dostluk ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Bölgede barış ve huzura her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde sporun bu birleştirici gücünü kullanarak çok daha anlamlı buluyoruz. Biz sporun barış için son derece önemli bir araç olduğuna inanıyoruz. Savaşların bir an önce sona ermesini, sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşmasını temenni ediyoruz. Başakşehir Futbol Kulübü olarak savaşın ilk dönemlerinde şu anda Türk teknik direktör Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Kulübü'nü bu tesislerde ağırlamıştık. Şimdi de uluslararası arenada yarışma hakkı elinden alınan Rusya'nın önemli kulüplerinden Zenit'le veteranlar düzeyinde karşılaşma yaptık. Umarım Rus kulüplerine uygulanan çifte standart bir an önce son bulur ve uluslararası arenada yeniden yer alarak dünya futbol ailesinin bir parçası olarak mücadele etmeye devam ederler. Çünkü futbolun ayrıştıran değil birleştiren, uzaklaştıran değil yakınlaştıran bir güç olması gerektiğine inanıyoruz. Başakşehir FK olarak bu evrensel gücüyle barışa, dostluğa, uluslararası bir ilişki ve iş birliğine katkı sunmayı çok önemsiyoruz. Bu anlamlı organizasyona katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Karşılaşmanın iki kulüp ve ülkelerimiz arasında dostluk bağlarını daha da güçlendirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

"FIFA'nın, UEFA'nın burada çok adil bir tavır göstermesi lazım"

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Rus takımlarına uygulanan spor yaptırımlarına ilişkin, İsrail'e yönelik benzer yaptırımların uygulanmadığını belirterek, FIFA ve UEFA'ya adalet çağrısında bulundu. Gümüşdağ, Rus takımlarının uluslararası müsabakalara yeniden katılabilmesi gerektiğini ifade ederek, "Şimdi burada bir çifte standart var. Bütün dünya görüyor. Futbolda da, tüm sporda da İsrail'e bir yaptırım uygulamayıp Rusya'ya uyguladıkları yaptırım adil değil. Sadece futbolda değil, bence her alanda Türkçü olarak böyle değerlendiriyoruz. Dolayısıyla Rusya'ya yapılan bu yaptırımın da adil olmadığını ve bir an evvel sonlandırılmasını, FIFA'nın, UEFA'nın burada çok adil bir tavır göstermesi lazım. Futbol siyasetin dışında bir alan, dolayısıyla dünya siyasetinin dışında Rusya'nın da bütün sporlarda ve futbolda rekabet etme yolunun açılması gerektiğine inanıyorum. Yoksa çok farklı bir alana gidiyor. Yani bir başkasına yapılmayanı bir başkasına yaptığınızda orada adalet sağlama şansınız mümkün değil. Onun için bu adil olmayan şeyi burada bir kez daha dile getirmek istiyorum. İnşallah bundan sonra bu sesimizi buradan da duyarlar ve Rus arkadaşlarımıza, dostlarımıza, kardeşlerimize bu kapıyı açarlar. Başakşehir olarak bu evrensel gücüyle barışa, dostluğa, uluslararası bir ilişki ve iş birliğine katkı sunmayı çok önemseriz. Bu anlamlı organizasyona katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Karşılaşmanın iki kulüp ve ülkelerimiz arasında dostluk bağlarını daha da güçlendirmesini diliyorum" diye konuştu.

Mesut Özil: "Çifte standardı artık bir kenara koyup inşallah herkese aynı şekilde davranırlar"

Futbolun insanları bir araya getiren ve barışa katkı sağlayan bir güç olduğunu ifade eden Mesut Özil, FIFA'ya çifte standart uygulamaların sona erdirilmesi çağrısında bulundu. Özil, "Öncelikle tebrik ediyorum, çok güzel bir organizasyon yapmışsınız. Beni de davet ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Rus arkadaşlarımıza da tebrik ediyorum burada oldukları için. Futbol her zaman barışı getirmiştir. Orada ırkı, dini hiçbir şekilde bakmadığımız sürece her zaman spor camiası insanları bir arada tutmuştur. Malum biliyorsunuz FIFA bu süreçte İsrail takımlarına ambargo uygulamadı ama Rus takımlarına uyguladı. Burada da FIFA'ya seslenmek istiyorum. Burada çifte standardı artık bir kenara koyup inşallah herkese aynı şekilde davranırlar. O yüzden bu organizasyonu yaptığınız için çok teşekkür ediyorum" cümlelerine yer verdi.

Ayrıca Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin ve Başakşehir eski yöneticisi Mustafa Eröğüt de Başkan Gümüşdağ ile saha kenarında maçı takip etti.

Kaynak: İHA
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