Adalet Peşinde Aileleri Platformu, Adıyaman'da basın baskısını protesto etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Adalet Peşinde Aileleri Platformu, Adıyaman'da basın baskısını protesto etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Adalet Peşinde Aileleri Platformu, Adıyaman\'da basın baskısını protesto etti
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Adalet Peşinde Aileleri Platformu, Adıyaman\'da basın baskısını protesto etti
Haber Videosu

Adalet Peşinde Aileleri Platformu, Adıyaman Adalet Sarayı önünde gazetecilere yönelik baskı, sansür ve cezalandırmalara tepki gösterdi. Platform adına konuşan Celal Gezer, depremde yakınlarını kaybeden ailelerin sesini duyurmasında gazetecilerin rolüne dikkati çekti.

(ADIYAMAN) – Adalet Peşinde Aileleri Platformu, Adıyaman Adalet Sarayı önünde düzenlediği basın açıklamasında gazetecilere ve medya kuruluşlarına yönelik baskı, sansür ve cezalandırma uygulamalarına tepki gösterdi. Platform adına açıklama yapan Celal Gezer, depremde yakınlarını kaybeden ailelerin seslerini kamuoyuna duyurmalarında gazetecilerin önemli rol üstlendiğini belirterek, "Basın ve medya olmadan toplumlar kör ve sağırdır. Özgür basın susturulamaz" dedi.

Adalet Peşinde Aileleri Platformu tarafından Adıyaman Adalet Sarayı önünde basın özgürlüğüne dikkati çekmek amacıyla basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamaya DEM Parti Adıyaman İl Eş Başkanı Gönül Şahin, KESK Şubeler Platformu Başkanı Zeynal Polat ve vatandaşlar katıldı.

Platform adına konuşan Celal Gezer, gazetecilere yönelik baskı ve sansüre karşı olduklarını belirterek, "Bugün burada basın mensupları üzerinde kurulmaya çalışılan baskı, sansür ve cezalandırmaların karşısında olduğumuzu, bu baskıları ve cezaları kabul etmediğimizi dile getirmek için toplandık" ifadelerini kullandı.

Basının toplumun haber alma hakkı açısından vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Gezer, halkın gerçekleri öğrenmesinde gazetecilerin üstlendiği sorumluluğa işaret ederek, "Basın ve medya olmadan toplumlar kör ve sağırdır. Bulunduğumuz ülkede, dünyada, hatta artık evrende neler olup bittiğini haberciler sayesinde öğrenmekteyiz. Gerçeğe ulaşmayı hedefleyen, gerçeği de esas muhatabı olan halka ulaştıran halkın habercileri ile sırtını güce, güçlüye dayayıp söz taşımacılığı yapanları elbette tarihin şahitliğinde ayırmalıyız. Yani haberci güvercinlerle taklacı güvercinleri birbirinden ayırmalıyız. Halka haberi ulaştırma görevleri dururken kalemini satan, güce tapan, gücün kalemşörlüğünü yapanları elbette tarihte hak ettikleri yerlerde anacağız" diye konuştu.

"DEPREMDE YAKINLARINI KAYBEDEN AİLELERİN SESİ OLDULAR"

6 Şubat depremlerinin ardından adalet arayışını sürdüren ailelerin yaşadıklarını kamuoyuna duyurabilmesinde basın mensuplarının önemli rol oynadığını belirten Gezer, gazetecilere teşekkür ederek, "Toplumun diğer kesimleri gibi biz depremde yakınları öldürülenlerin derdini duyurmak için de habercileri her daim yanımızda bulduk. Onlara minnettarız" dedi.

"GAZETECİLERİ SUSTURARAK NE GİZLENMEK İSTENİYOR?"

Konuşmasında Tele1, T24 ve Halk TV'ye yönelik uygulamalar ile gazeteciler İsmail Saymaz, İsmail Arı ve Murat Ağırel'in karşı karşıya kaldığı süreçlere de değinen Gezer, yaşananların basın özgürlüğü açısından sorgulanması gerektiğini söyledi.

Gezer, "Son zamanlarda Tele1, T24 ve Halk TV'ye yapılan haksızlıklar, İsmail Saymaz, İsmail Arı ve Murat Ağırel gibi gazetecilere yapılan zulümler, cezalandırmalar kime, neye hizmet etmektedir? Bunu iyi düşünmek gerekir. Tam olarak bu medya kurum, kuruluş ve mensuplarını susturarak ne gizlenmektedir? Aslında temelde biz vatandaşların düşünmesi gereken şey budur" ifadelerini kullandı.

"KONFOR ALANLARINI DEĞİL, HALKIN HABER ALMA HAKKINI TERCİH ETTİLER"

Gazetecilerin karşılaştıkları risklere rağmen kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdürdüklerini söyleyen Gezer, şöyle devam etti:

"Bu kurum ve kuruluşlar, bu kişiler pekala susup kalabilir, risk almayabilirlerdi. Konfor alanlarının dışına çıkmamayı tercih edebilirlerdi. Ancak bu konfor alanını tercih etmek yerine halka tüm yolsuzlukları, hukuksuzlukları, hırsızlıkları duyurmayı tercih ettiler. Toplumun farklı tercihlerine sahip bireylerin hakkını dile getirdiler, kimliğine bakmadan. Madenlerdeki işçilerin canını hiçe sayan patronları yazdılar, kim olduğuna bakmadan. Fon hırsızlığındaki kişileri dile getirdiler, bunların hangi görevde olduğuna bakmadan. Hırsızlık yapan belediye başkanlarının yakasına yapıştılar, 'Siz bu halkın hakkını çaldınız' dediler. Bunları ortaya çıkardılar."

"BU ÜLKENİN ÇOCUKLARININ GELECEĞİ KARARTILMASIN DİYE YAPTILAR"

Gazetecilerin çalışmalarının yalnızca haber üretmekten ibaret olmadığını, aynı zamanda kamu kaynaklarının korunması ve toplumun geleceği açısından da önem taşıdığını ifade eden Gezer, "Kim için yaptılar? Bu halk için. Niye yaptılar? Bu ülkenin kaynakları daha fazla çalınmasın diye, bu ülkenin geleceği olan çocukların geleceği de karartılmasın diye. Bu ülke daha gelişmiş, daha yaşanılır, daha demokratik bir ülke olsun diye yaptılar, yapmaya da devam edecekler. Ellerine, emeklerine sağlık. Adalet Peşinde Aileleri Platformu olarak, birer vatandaş olarak kendilerine minnettarız. Yanlarındayız. Özgür basın susturulamaz" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA
AdıyamanPolitikaGüncelYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
MasterChef Türkiye’de kriz Çekimler durdu, yeni bölüm yok MasterChef Türkiye'de kriz! Çekimler durdu, yeni bölüm yok
Ronaldo 2 gol attı, 1’i sayıldı 1000 gol için geri sayım başladı Ronaldo 2 gol attı, 1'i sayıldı! 1000 gol için geri sayım başladı
Dizideki sahneye tepkiler çığ gibi Yılmaz Erdoğan’ın X hesabı askıya alındı Dizideki sahneye tepkiler çığ gibi! Yılmaz Erdoğan'ın X hesabı askıya alındı
Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz hakkında “Pembe oda“ iddiası Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz hakkında "Pembe oda" iddiası
Kürsüden duyurdu Aziz Yıldırım’dan bomba İsmail Kartal kararı Kürsüden duyurdu! Aziz Yıldırım'dan bomba İsmail Kartal kararı
Sanayi sitesinde iş yerinin balkonu çöktü: 3 yaralı Sanayi sitesinde iş yerinin balkonu çöktü: 3 yaralı
Marketlerde tepki çeken uygulamaya son Belediye devreye girdi Marketlerde tepki çeken uygulamaya son! Belediye devreye girdi
Görüntü Türkiye’den Gecenin karanlığında dehşete düşüren olay Görüntü Türkiye'den! Gecenin karanlığında dehşete düşüren olay
Eve kilitlenen 2 genç kız, sarkıttıkları çarşafla kaçarken 3’üncü kattan düştü Eve kilitlenen 2 genç kız, sarkıttıkları çarşafla kaçarken 3'üncü kattan düştü
17:22
Kasımpaşa, Benedyczak’ın golüyle Eyüpspor’u devirdi
Kasımpaşa, Benedyczak'ın golüyle Eyüpspor'u devirdi
16:45
Fenerbahçe’ye kabus olan Aston Villa, City’ye de acımadı
Fenerbahçe'ye kabus olan Aston Villa, City'ye de acımadı
16:40
Mardin’de otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
Mardin’de otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken sözler: Orayı bir dönem gazino olarak işlettiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Orayı bir dönem gazino olarak işlettiler
16:13
Şarkıcı Nev hayatını kaybetti
Şarkıcı Nev hayatını kaybetti
15:46
Hadise’den “Yok artık“ dedirten kapanış dansı
Hadise'den "Yok artık" dedirten kapanış dansı
15:14
Mesaiye başladı İşte Sergen Yalçın’ın ilk icraatı
Mesaiye başladı! İşte Sergen Yalçın'ın ilk icraatı
14:49
Eve kilitlenen 2 genç kız, sarkıttıkları çarşafla kaçarken 3’üncü kattan düştü
Eve kilitlenen 2 genç kız, sarkıttıkları çarşafla kaçarken 3'üncü kattan düştü
14:40
Görüntü Türkiye’den Gecenin karanlığında dehşete düşüren olay
Görüntü Türkiye'den! Gecenin karanlığında dehşete düşüren olay
14:24
Fon soruşturmasında Taha Çakmak ve İnan Altınbaş dahil 15 kişi tutuklandı
Fon soruşturmasında Taha Çakmak ve İnan Altınbaş dahil 15 kişi tutuklandı
14:11
Marketlerde tepki çeken uygulamaya son Belediye devreye girdi
Marketlerde tepki çeken uygulamaya son! Belediye devreye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2026 17:43:17. #.0.3#
SON DAKİKA: Adalet Peşinde Aileleri Platformu, Adıyaman'da basın baskısını protesto etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei