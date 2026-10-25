Özgür Özel, kendisiyle konuşmak isteyen vatandaşı arkaya itti - Son Dakika
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Özgür Özel, kendisiyle konuşmak isteyen vatandaşı arkaya itti

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Özgür Özel, kendisiyle konuşmak isteyen vatandaşı arkaya itti
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Özgür Özel, kendisiyle konuşmak isteyen vatandaşı arkaya itti
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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de katıldığı yürüyüş sırasında kendisiyle konuşmak isteyen bir vatandaşı geriye doğru itti. Özel'in yanına yaklaşarak kendisiyle görüşmek isteyen vatandaşı kortejin arka sıralarına doğru ittiği anlar kameralara yansıdı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir programı kapsamında basın meslek örgütlerinin düzenlediği yürüyüşe katıldı. Gazetecilere destek vermek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte Özel ile yanına yaklaşan bir vatandaş arasında dikkat çeken bir an yaşandı.

KENDİSİYLE KONUŞMAK İSTEYEN VATANDAŞI ARKAYA İTTİ

Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde başlayan yürüyüşte Özel, gazetecilerin iki sıra arkasında yer alarak korteje eşlik etti. Katılımcılar, Gündoğdu Meydanı'na doğru yürüdü. Yürüyüş sırasında Özel'in yanına gelen bir vatandaş, kendisiyle görüşmek istedi. Ancak Özel'in vatandaşı kortejin arka sıralarına doğru ittiği görüldü. Yaşananlar çevredeki kameralar tarafından kaydedildi.

Öte yandan basın çalışanları için düzenlenen yürüyüş, Gündoğdu Meydanı'ndaki Zübeyde Hanım Anıtı'na kalem bırakılmasıyla sona erdi.

Özgür ÖzelYeni PartiİzmirSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • mücahid mücahid:
    Yav kardeşim,bu özgür de liderlik yapacak çapta yok,psikolojiside normal değil!! 11 2 Yanıtla
    128547Ab& 128547Ab&:
    Adamın suçu yokki bu kadar yolsuzluk yapan arkadaşlari var mahkemelik arkadaşlari.var onların arkasında duruyor kendi vukuatlarida var arkasindan gidersen o da sizi arkasaina atar 4 0
    Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Sanki bir tanesi mevcut da eleştirecek bi bu var elde? 0 0
  • xkm9hsmc54 xkm9hsmc54:
    işte vatandaşa verilen değer bu özerin! iyi oluyo buna oy verenler hak ediyor. 10 1 Yanıtla
    İbrahim İlhan İbrahim İlhan:
    Sizin yüzünüzden bizde çekiyoruz boş konuşma 0 1
  • r2mfmd79rf r2mfmd79rf:
    hiç bir halt olmaz bu gidişatla 7 2 Yanıtla
  • k8zhnxwsvx k8zhnxwsvx:
    yanındaki zengin olsaydı böyle olmazdı ah Özgür ah 6 1 Yanıtla
  • Ayhan Araçlı Ayhan Araçlı:
    Bu daha vatandaşın iyi günleri. Özgür Özel bu kadar sinir iyi değil. Sana adaçayı ikram etsinler. Sinirlerine iyi gelir..... 6 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Özgür Özel, kendisiyle konuşmak isteyen vatandaşı arkaya itti - Son Dakika
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