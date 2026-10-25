Özgür Özel, kendisiyle konuşmak isteyen vatandaşı arkaya itti

mücahid:

Yav kardeşim,bu özgür de liderlik yapacak çapta yok,psikolojiside normal değil!!

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128547Ab&: Adamın suçu yokki bu kadar yolsuzluk yapan arkadaşlari var mahkemelik arkadaşlari.var onların arkasında duruyor kendi vukuatlarida var arkasindan gidersen o da sizi arkasaina atar 4 0