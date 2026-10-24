CHP\'li Bankoğlu, Çorlu ve Silivri\'de tutuklu belediye başkanlarını ziyaret etti

(İSTANBUL)- CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Çorlu ve Silivri cezaevlerinde tutuklu belediye başkanlarını ziyaret etti. Bankoğlu, "Belediye başkanlarımızın yanındayız. Onların hukukunu, seçmenlerinin iradesini ve demokrasi hakkını savunmaya sonuna kadar devam edeceğiz. Çünkü hiçbir siyasi hesap adaletten üstün değildir" dedi.

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, görevlerinden uzaklaştırılan tutuklu Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ı Çorlu ve Silivri cezaevlerinde ziyaret etti. Bankoğlu, ziyaretlerinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bankoğlu, şunları söyledi:

"Bugün Çorlu Cezaevi'ndeydik. Ardından Silivri Cezaevi'nde başkanlarımızı ziyaret ettim. Kentine hizmet için göreve gelen başkanlarımız bugün cezaevindeler. Her birinin morali gayet iyi, mücadele azimleri yüksek. Hiçbiri halkına karşı sorumluluğundan, demokrasiye olan inancından vazgeçmiş değiller. Bugün hukuk sarayın siyasi hesaplarına alet edilmiş durumda maalesef. Adalet kişiye ve siyasi kimliğe göre değişiyor. Tutukluluk bir tür cezalandırma aracına dönüşüyor. Seçimin kazanılamadığı yerde yargı üzerinden yeni bir siyasi hat kuruluyor. Ama bu ülke kimsenin şahsi mülkü değildir. Devlet hiçbir siyasi gücün rakiplerini tasfiye etme aracı olamaz, olmamalıdır. Baskıyla, tehditle, seçilmiş insanları parmaklıklar ardına koyarak halk iradesini yok etmiş olmuyorsunuz çünkü.

"BİZİM TALEBİMİZ AYRICALIK DEĞİL; HUKUK, ADALET VE EŞİTLİKTİR"

Bizim talebimiz ayrıcalık filan değil, hukuk, adalet ve eşitliktir. Tutukluluk istisna olmaktan çıkıp artık bir cezalandırma yöntemine dönüşmemelidir diyoruz. ve hal böyleyken daha bir ay önce asrın vurgunundan milyarlarca lira almış kişiler ödüllendirilirken cezaevindeki başkanlarımızı sadece ama sadece gizli tanık ifadeleriyle delil koymadan tutuklamak bir dikte uygulamasıdır. ve bunu kabul etmemiz asla mümkün değildir. O yüzden buradan bir kez daha söylüyorum. Belediye başkanlarımızın yanındayız. Onların hukukunu, seçmenlerinin iradesini ve demokrasi hakkını savunmaya sonuna kadar devam edeceğiz. Çünkü hiçbir siyasi hesap adaletten üstün değildir."