YENİ Parti\'li Tüzün, Merkezefendi ve Bakırköy operasyonlarındaki gözaltıları eleştirdi

(ANKARA) - YENİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, Merkezefendi ve Bakırköy belediyelerine yönelik operasyonlara ilişkin, " Hukuk, siyasi hesaplaşmaların aracı; adalet, iktidarın sopası haline getirilemez" değerlendirmesinde bulundu.

Tüzün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "belediyelere yönelik operasyonların ardı arkasının kesilmediğini" belirtti. Bu sabah Denizli Merkezefendi ve İstanbul Bakırköy belediyelerine düzenlenen operasyonlarla bir kez daha aynı manzaraya tanık olunduğunu ifade eden Tüzün, şunları kaydetti:

"Merkezefendi Belediye Başkanımız Şeniz Doğan'ın evinde arama yapılarak gözaltına alınması, Bakırköy'de ise belediye başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı işlemi uygulanması, hukuk devleti ilkeleri açısından ciddi soruları beraberinde getiriyor.

Elbette hiç kimse hukuktan üstün değildir. Ancak çağrıldıklarında ifade vermeye gidebilecek seçilmişlerin sabahın erken saatlerinde gözaltına alınmasının gerekliliği de sorgulanmalıdır. Henüz yargılama yapılmadan insanların kamuoyu önünde suçlu ilan edilmesine, masumiyet karinesinin ve lekelenmeme hakkının yok sayılmasına izin verilmemelidir.

Hukuk, siyasi hesaplaşmaların aracı; adalet, iktidarın sopası haline getirilemez.

YENİ Parti olarak süreci yakından takip ediyoruz. Seçilmişlerin haklarını, adil yargılanma ilkesini ve milletin demokratik iradesini savunmaya devam edeceğiz.

Herkes için hukuk, herkes için adalet."