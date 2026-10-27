YENİ Parti'li Tüzün, Merkezefendi ve Bakırköy operasyonlarındaki gözaltıları eleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

YENİ Parti'li Tüzün, Merkezefendi ve Bakırköy operasyonlarındaki gözaltıları eleştirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YENİ Parti\'li Tüzün, Merkezefendi ve Bakırköy operasyonlarındaki gözaltıları eleştirdi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YENİ Parti'li Tüzün, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın gözaltına alınmasını ve Bakırköy'de çok sayıda kişinin gözaltını eleştirdi. Tüzün, 'Hukuk, siyasi hesaplaşmaların aracı; adalet, iktidarın sopası haline getirilemez' dedi.

(ANKARA) - YENİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, Merkezefendi ve Bakırköy belediyelerine yönelik operasyonlara ilişkin, " Hukuk, siyasi hesaplaşmaların aracı; adalet, iktidarın sopası haline getirilemez" değerlendirmesinde bulundu.

Tüzün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "belediyelere yönelik operasyonların ardı arkasının kesilmediğini" belirtti. Bu sabah Denizli Merkezefendi ve İstanbul Bakırköy belediyelerine düzenlenen operasyonlarla bir kez daha aynı manzaraya tanık olunduğunu ifade eden Tüzün, şunları kaydetti:

"Merkezefendi Belediye Başkanımız Şeniz Doğan'ın evinde arama yapılarak gözaltına alınması, Bakırköy'de ise belediye başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı işlemi uygulanması, hukuk devleti ilkeleri açısından ciddi soruları beraberinde getiriyor.

Elbette hiç kimse hukuktan üstün değildir. Ancak çağrıldıklarında ifade vermeye gidebilecek seçilmişlerin sabahın erken saatlerinde gözaltına alınmasının gerekliliği de sorgulanmalıdır. Henüz yargılama yapılmadan insanların kamuoyu önünde suçlu ilan edilmesine, masumiyet karinesinin ve lekelenmeme hakkının yok sayılmasına izin verilmemelidir.

Hukuk, siyasi hesaplaşmaların aracı; adalet, iktidarın sopası haline getirilemez.

YENİ Parti olarak süreci yakından takip ediyoruz. Seçilmişlerin haklarını, adil yargılanma ilkesini ve milletin demokratik iradesini savunmaya devam edeceğiz.

Herkes için hukuk, herkes için adalet."

Kaynak: ANKA
MerkezefendiŞeniz DoğanYeni PartiPolitikaGüncelHukukSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaldırıma çıkan minibüsün altında kalan anne öldü, 2 çocuğu son anda kurtuldu Kaldırıma çıkan minibüsün altında kalan anne öldü, 2 çocuğu son anda kurtuldu
Abdülkerim’le tartışan Lukaku’nun yaptığı ortaya çıktı Abdülkerim'le tartışan Lukaku'nun yaptığı ortaya çıktı
Araç sahiplerine kötü haber Çifte zam kapıda Araç sahiplerine kötü haber! Çifte zam kapıda
“Sabrımız taştı“ deyip burnumuzun dibine bomba yağdırdılar "Sabrımız taştı" deyip burnumuzun dibine bomba yağdırdılar
Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme
Kız arkadaşının yanında bunu yaptı Yamal’dan kadın hayranına şaşırtan yanıt Kız arkadaşının yanında bunu yaptı! Yamal'dan kadın hayranına şaşırtan yanıt
15:33
Sadettin Saran kendini “Utanç duyuyorum“ diye savundu, davada ara karar çıktı
Sadettin Saran kendini "Utanç duyuyorum" diye savundu, davada ara karar çıktı
15:18
Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev’den eleştirilere yanıt
Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev'den eleştirilere yanıt
15:12
Sadettin Saran hakim karşısına çıktı İşte aylık geliri
Sadettin Saran hakim karşısına çıktı! İşte aylık geliri
15:05
Görüntü Türkiye’den Daha önce izlediğiniz kadın kavgalarını unutun
Görüntü Türkiye'den! Daha önce izlediğiniz kadın kavgalarını unutun
14:59
Anketlerde geride kalan Netanyahu’dan sandık günü “acil durum“ çağrısı
Anketlerde geride kalan Netanyahu'dan sandık günü "acil durum" çağrısı
14:03
Sadettin Saran adliyeye geldi Yeni imajını görenler tanıyamadı
Sadettin Saran adliyeye geldi! Yeni imajını görenler tanıyamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 15:41:31. #7.12#
SON DAKİKA: YENİ Parti'li Tüzün, Merkezefendi ve Bakırköy operasyonlarındaki gözaltıları eleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei