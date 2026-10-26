Kazada ölen 2 arkadaşın aileleri: Adalet eksiksiz tecelli etsin - Son Dakika
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Kazada ölen 2 arkadaşın aileleri: Adalet eksiksiz tecelli etsin

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Kazada ölen 2 arkadaşın aileleri: Adalet eksiksiz tecelli etsin
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ADANA'da ters yönde ilerleyen otomobilin çarptığı motosikletteki Ferdi Dağparçası (21) ile arkadaşı Hasan Emre Ayan'ın (22) ölümüne neden olan ve kazada asli kusurlu bulunan alkollü sürücü Şahin Karıncaoğlu'nun tahliyesine, 2 aileden tepki geldi.

ADANA'da ters yönde ilerleyen otomobilin çarptığı motosikletteki Ferdi Dağparçası (21) ile arkadaşı Hasan Emre Ayan'ın (22) ölümüne neden olan ve kazada asli kusurlu bulunan alkollü sürücü Şahin Karıncaoğlu'nun tahliyesine, 2 aileden tepki geldi. Hasan Emre'nin babası İbrahim Ayan, "Evlatlarımıza çarpan aracın sürücüsünün alkollü olduğu, mahalle arasında aşırı hız yaptığı ve şerit ihlalinde bulunduğu yönündeki iddiaların ve dosyada yer alan tespitlerin bütün yönleriyle değerlendirilmesini, dosyadaki delillerin titizlikle incelenmesini ve adaletin eksiksiz tecelli etmesini istiyoruz" dedi.

Kaza, 2 Mayıs'ta gece saatlerinde Bey Mahallesi Şehit Asteğmen Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda meydana geldi. Ters yönde ilerleyen Şahin Karıncaoğlu'nun kullandığı 34 YAN 34 plakalı otomobil, Ferdi Dağparçası yönetimindeki 01 ARJ 825 plakalı motosiklete çarptı. Savrulan motosiklet, park halindeki 01 DS 958 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın ardından motosiklet ve kamyonet alev aldı. Kazada Ferdi Dağparçası ile beraberindeki arkadaşı Hasan Emre Ayan, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan ve 0,65 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü Karıncaoğlu tutuklandı. Kazaya ilişkin davanın 15 Ekim'de görülen 3'üncü duruşmasında, bilirkişi raporunda asli kusurlu olduğu belirtilen Karıncaoğlu, 5,5 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Davanın sonraki duruşması, 15 Ocak'a ertelendi.

AİLELER KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Dağparçası ve Ayan'ın aileleri, 5 Ocak Meydanı'nda toplanarak karara tepki gösterdi. Olayın kaza değil, cinayet olduğunu savunan aileler, sürücünün yeniden tutuklanmasını ve hak ettiği cezayı almasını istedi. Ellerinde 'Onların hayatı 6 ay değildi', 'Bir katil dışarıda, iki can mezarda', 'Adalet istiyoruz', 'Hayalleri yarım kalan iki genç' yazılı döviz ve pankartlarla slogan atan aileler, Ferdi Dağparçası ile Hasan Emre Ayan'ın fotoğraflarına bakarak gözyaşı döktü. Ferdi Dağparçası'nın acılı babası Ufuk Dağparçası, otomobil sürücüsünün adliyeden gülerek çıktığını belirtti.

'SIRADAN BİR TRAFİK KAZASI DEĞİL'

Toplanan aileler adına açıklama yapan Hasan Emre Ayan'ın babası gassal İbrahim Ayan, "Ben bir din adamıyım. Kadere ve kazaya iman eden bir insanım. Rabb'imin takdirine teslimiyet gösteririm ancak şunu da çok iyi bilirim ki insanın sorumluluğunu ortadan kaldıran bir kader anlayışı yoktur. Herkes yaptığı eylemlerin ve aldığı kararların sorumluluğunu taşımalıdır. Bugün yaşanan olaya bir trafik kazası deniliyor. Biz, evlatlarını kaybetmiş aileler olarak olayın oluş şekli ve dosyadaki bilirkişi raporlarında yer alan tespitler nedeniyle bunun sıradan bir trafik kazası olarak değerlendirilmesini kabul etmekte zorlanıyoruz. Bizim yüreğimizde bu olayın adı, iki canın koparılıp alınmasıdır. Evlatlarımıza çarpan aracın sürücüsünün alkollü olduğu, mahalle arasında aşırı hız yaptığı ve şerit ihlalinde bulunduğu yönündeki iddiaların ve dosyada yer alan tespitlerin bütün yönleriyle değerlendirilmesini istiyoruz" diye konuştu.

'OLAYIN TÜM YÖNLERİYLE AYDINLATILMASINI İSTİYORUZ'

Gerçeğin ve hukukun esas alınmasını istediklerini ifade eden Ayan, "Çarpmanın etkisiyle motosikletin alev aldığı ve yaklaşık 51 metre sürüklendiği belirtilmektedir. Kendi evladını, kendi elleriyle yıkayıp kefenleyen, onu son yolculuğuna uğurlayan ve toprağa veren bir baba için bundan daha ağır ne olabilir? Bir annenin evladından, bir babanın gözünün nurundan ayrılması hangi kelimelerle anlatılabilir? Bilirkişi raporlarında, motosikletin kendi şeridinde ilerlediği, kazanın meydana gelmesinde kusurlarının bulunmadığı ve olayda yüzde 100 kusurun Şahin Karıncaoğlu'na ait olduğunun tespit edildiği ifade edilmektedir. Biz, bu tespitlerin mahkeme tarafından bütün yönleriyle değerlendirilmesini, dosyadaki delillerin titizlikle incelenmesini ve adaletin eksiksiz tecelli etmesini istiyoruz. Hiçbir ayrıntının göz ardı edilmemesini ve kararın somut deliller doğrultusunda verilmesini istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA
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