Dilek Kaya İmamoğlu, Bakırköy operasyonunda 56 gözaltına tepki gösterdi - Son Dakika
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Dilek Kaya İmamoğlu, Bakırköy operasyonunda 56 gözaltına tepki gösterdi

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Dilek Kaya İmamoğlu, Bakırköy operasyonunda 56 gözaltına tepki gösterdi
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Dilek Kaya İmamoğlu, Bakırköy Belediyesi operasyonunda 56 kişinin gözaltına alındığını, gözaltındakiler arasında Başkan Ayşegül Ovalıoğlu'nun 80 yaşındaki babasının da bulunduğunu belirtti. İmamoğlu, 'Adalet, insanları korkutan değil, koruyan bir güç olmalıdır' dedi.

(İSTANBUL) - Dilek Kaya İmamoğlu, Bakırköy Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınanlar arasında Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun 80 yaşındaki babasının da bulunduğunu belirterek, "Adalet, insanları korkutan değil, koruyan bir güç olmalıdır" dedi.

Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bir sabaha daha operasyon haberleriyle uyandık… Bugünkü adresleri de Bakırköy Belediyesi oldu. Operasyon kapsamında 56 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Bakırköy Belediye Başkanı Sayın Ayşegül Ovalıoğlu'nun dayısı ve 80 yaşındaki babası da bulunuyor. 80 yaşındaki bir insanın dahi gözaltına alındığı bu noktada soruyoruz: Bir insanın yaşı, sağlığı ve onuru bile gözetilmeyecekse hukuk kimin güvencesi olacak? 56 gözaltı, geride endişeyle bekleyen aileler, sevdiklerinden haber almaya çalışan insanlar ve belirsizlik içinde geçen saatler demektir.

Yine gün doğmadan çalınan kapılar, yine korkuyla başlayan bir sabah, yine sevdiklerinin yolunu gözleyen aileler… Daha kaç aile belirsizliğe, daha kaç insan çaresizliğe mahkum edilecek? Hiç kimse, bir başkasının annesi, babası, eşi ya da evladı olduğu için bedel ödememeli. Aile bağları suç değildir, insan onuru pazarlık konusu olamaz! Unutulmasın: Adalet, insanları korkutan değil, koruyan bir güç olmalıdır. Hukukun üstünlüğünü, masumiyet karinesini ve herkes için adaleti savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz."

Kaynak: ANKA
Ayşegül OvalıoğluPolitikaGüncelSon Dakika

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