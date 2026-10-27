İsmail Kartal Samandıra'dan ayrıldı! Yüz ifadesine dikkat - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İsmail Kartal Samandıra'dan ayrıldı! Yüz ifadesine dikkat

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
İsmail Kartal Samandıra\'dan ayrıldı! Yüz ifadesine dikkat
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İsmail Kartal Samandıra\'dan ayrıldı! Yüz ifadesine dikkat
Haber Videosu

Fenerbahçe'deki teknik direktörlük görevinden istifa eden İsmail Kartal, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nden ayrıldı. Deneyimli hocanın oldukça üzgün ruh hali kameralardan kaçmadı.

Süper Lig'de Galatasaray'a 2-1 yenilen Süper Lig devi Fenerbahçe’de sıcak saatler yaşanıyor. 

İSMAİL KARTAL İSTİFA ETTİ

Sarı-lacivertli kulüpteki teknik direktörlük görevinden istifa eden İsmail Kartal'ın istifası kabul edildi ve deneyimli hocanın Fenerbahçe ile yolları resmen ayrıldı. Can Bartu Tesisleri’ne gelerek yönetim ile görüşen Kartal, tesis çalışanları ve futbolcularla da helalleşti. 

ÜZGÜN HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Vedasının ardından arabasıyla tesislerden ayrılan deneyimli çalıştırıcının son derece üzgün ve duygusal ruh hali dikkat çekti. Az sayıdaki Fenerbahçe taraftarı da İsmail Kartal'ı yolcu etti. 

İsmail Kartal Samandıra'dan ayrıldı! Yüz ifadesine dikkat

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de 18 Haziran'da dördüncü kez teknik direktörlüğe getirilen 65 yaşındaki Kartal, bu dönemde 18 maçta takımının başında yer aldı. Tecrübeli çalıştırıcı, 9'u UEFA Şampiyonlar Ligi, 9'u da Trendyol Süper Lig olmak üzere çıktığı 18 müsabakada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

Aziz Yıldırım canlı yayında kaza yaptıAziz Yıldırım canlı yayında kaza yaptı İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçındaki yeni hocasıİşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçındaki yeni hocası Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi bittiFenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi bitti
Can Bartu Tesisleriİsmail KartalFenerbahçeFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • haydar topçu haydar topçu:
    Bazı hocalar vardır tazminat almadan gitmez keşke herkes İsmail hoca gibi olsa 0 0 Yanıtla
  • berke Adgzl berke Adgzl:
    Yüce rabbim sana şükürler olsun 0 0 Yanıtla
    Gs190581 Gs190581:
    Sıradaki teknik direktör İsmail kartal ???? 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüşmeler başladı Icardi, kendisine sunulan maaşı kabul ederse imzayı resmen atıyor Görüşmeler başladı! Icardi, kendisine sunulan maaşı kabul ederse imzayı resmen atıyor
Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi: Amedspor sürprizi Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi: Amedspor sürprizi
Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler İşte listede başı çeken 3 ilimiz Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte listede başı çeken 3 ilimiz
İşte İsmail Kartal’ın koltuğuna oturması muhtemel 3 isim İşte İsmail Kartal'ın koltuğuna oturması muhtemel 3 isim
Eski Fenerbahçeli Cristian Baroni: Her şeyimi kaybettim, acıma istemiyorum Eski Fenerbahçeli Cristian Baroni: Her şeyimi kaybettim, acıma istemiyorum
Yangın daha da büyüyor Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye çok sert yanıt Yangın daha da büyüyor! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çok sert yanıt
İstanbul’da 4 ilçe belediyesi daha Yeni Parti’ye geçti İstanbul'da 4 ilçe belediyesi daha Yeni Parti'ye geçti
37 kişi gözaltında can verdi Ölüm nedenleri kan dondurdu 37 kişi gözaltında can verdi! Ölüm nedenleri kan dondurdu
İsrail’de Netanyahu’nun en yakın rakibi Liberman’dan açıklama İsrail'de Netanyahu'nun en yakın rakibi Liberman'dan açıklama
21:03
İstanbul’da sel manzaraları Hızla gelen sular, bahçe duvarını yıktı
İstanbul'da sel manzaraları! Hızla gelen sular, bahçe duvarını yıktı
20:55
İşte Fenerbahçe’nin Göztepe maçındaki yeni hocası
İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçındaki yeni hocası
20:32
Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi bitti
Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi bitti
20:14
Melania Trump: Rusya ile Ukrayna arasında bölgesel ateşkes başladı
Melania Trump: Rusya ile Ukrayna arasında bölgesel ateşkes başladı
19:12
AK Parti düzenleme için harekete geçti Yıl sonunda emekliye enflasyon farkı ve refah payı gündemde
AK Parti düzenleme için harekete geçti! Yıl sonunda emekliye enflasyon farkı ve refah payı gündemde
18:32
Yangın daha da büyüyor Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye çok sert yanıt
Yangın daha da büyüyor! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çok sert yanıt
18:02
İşte İsmail Kartal’ın koltuğuna oturması muhtemel 3 isim
İşte İsmail Kartal'ın koltuğuna oturması muhtemel 3 isim
18:01
Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler İşte listede başı çeken 3 ilimiz
Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte listede başı çeken 3 ilimiz
17:17
Etrafa ateş açıp 4 kişiyi yaraladı
Etrafa ateş açıp 4 kişiyi yaraladı
15:20
İsrail seçimlerinde katılım 1973’ten bu yana en yüksek seviyede Panikleyen Netanyahu’dan mesaj bombardımanı
İsrail seçimlerinde katılım 1973'ten bu yana en yüksek seviyede! Panikleyen Netanyahu'dan mesaj bombardımanı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 21:41:21. #.0.3#
SON DAKİKA: İsmail Kartal Samandıra'dan ayrıldı! Yüz ifadesine dikkat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei