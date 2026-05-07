Meteoroloji güzel haberi verdi! Ama mutluluk kısa sürecek

Mayıs ayının ilk günlerinde etkili olan soğuk hava dalgası Türkiye’yi terk etmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre yurt genelinde hava sıcaklıkları bugün itibarıyla 2 ila 4 derece artacak. Bahar havasının etkisini artırmasıyla birlikte birçok kentte sıcaklıklar hafta boyunca kademeli olarak yükselecek.
Bugün özellikle Akdeniz’in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz’in iç bölgeleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yağış bekleniyor. Ayrıca Rize, Tokat ve Adıyaman çevrelerinde de sağanak geçişleri görülecek.
Meteoroloji verilerine göre bugün İstanbul’da hava sıcaklığı 22, Ankara’da ise 18 derece olacak. Hafta boyunca sıcaklıkların yükselmeye devam etmesiyle İstanbul’da termometrelerin 25 dereceyi, Ankara’da ise 23 dereceyi göstermesi bekleniyor.
Bahar havası kısa sürecek. Meteoroloji, hafta sonundan itibaren batı illerinden başlayarak yeni bir yağışlı havanın etkili olacağını açıkladı. Cumartesi günü İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 25 ilde gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
