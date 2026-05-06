Bakan Kurum’dan İmamoğlu’na sert yanıt: Açık bir iftira
06.05.2026 20:27
KURUM'DAN SERT YANIT

İddiaların ardından açıklama yapan Murat Kurum, söz konusu kişinin seçim kampanyalarına herhangi bir maddi destek sağlamadığını savundu. Kurum, “Murat Gülibrahimoğlu isimli firari şahsın seçim kampanyamıza maddi destek verdiği yönündeki iddialar gerçek dışıdır, açık bir iftiradır” ifadelerini kullandı.

Kurum açıklamasında, kampanyasının ve şahsının hedef alındığını belirterek, “Bu kapsamda kampanyamızın ve şahsımın iftiralarla hedef alınması en hafif tabirle ahlaksızlıktır” dedi.

İBB soruşturmasına da göndermede bulunan Kurum, “Yaptığı yolsuzluklar ortaya çıkanlar, para kuleleri yıkılanlar, gündemi değiştirme çabası içindedir” ifadelerini kullandı.

"ÜZERİNİ ÖRTEMEYECEKSİNİZ"

Bakan Kurum sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İBB’deki büyük yolsuzluk davasında gündeme gelen; Murat Gülibrahimoğlu isimli firari şahsın seçim kampanyamıza maddi destek verdiği yönündeki iddialar gerçek dışıdır, açık bir iftiradır.

Söz konusu kişinin seçim kampanyamıza herhangi bir desteği asla söz konusu olmamıştır.

Bu kapsamda kampanyamızın ve şahsımın iftiralarla hedef alınması en hafif tabirle ahlaksızlıktır.

Yaptığı yolsuzluklar ortaya çıkanlar, para kuleleri yıkılanlar, gayriahlaki ilişkilerine bant çekenlerin gündemi değiştirme çabaları nafiledir.

Hangi iftirayı atarsanız atın, yaptığınız yolsuzlukların üzerini örtemeyeceksiniz." ifadelerini kullandı.  

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
