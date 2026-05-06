Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek İmamoğlu'na "Özgürlük Savaşçısı" ödülü - Son Dakika
Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek İmamoğlu'na "Özgürlük Savaşçısı" ödülü

06.05.2026 20:05
Almanya'da düzenlenen Ludwig Erhard Summit kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek Kaya İmamoğlu "iki özgürlük savaşçısı" verildi.

Weimer Media Group tarafından organize edilen zirvede yapılan konuşmalarda, Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk süreci, Türkiye'de basın özgürlüğü, demokratik haklar ve yargı süreçleri gündeme geldi.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Weimer Media Group Genel Yayın Yönetmeni Christiane Goetz-Weimer, Ekrem İmamoğlu'nun "özgür söz ve özgür seçimler uğruna mücadele ettiği için cezaevinde bulunduğunu" savundu.

İMAMOĞLU'NDAN ZİRVEYE YAZILI MESAJ

Goetz-Weimer konuşmasında, "Ekrem İmamoğlu'nun çalışmaları bir şeyi açıkça ortaya koymaktadır: Demokrasinin gücü aşağıdan büyür. Güven, katılım ve açık tartışma şehirlerde doğar. Canlı bir kent toplumu özgür devletlerin temelini oluşturur" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun zirveye gönderdiği yazılı mesajda şu ifadeler yer aldı: "Bugün aranızda değilim. Sizlere Silivri'deki hücremden sesleniyorum. Sesimin size ulaşması bile başlı başına bir mücadeledir. Çünkü onlar yalnızca bedenimi değil, sesimi de hapsetmek istiyor. Mart 2025'te tutuklandım. Hemen ardından yaklaşık 10 milyon takipçili sosyal medya hesabım mahkeme kararıyla kapatıldı. Posterlerim kaldırıldı. Adım, görüntüm, sesim kamusal alandan silinmek istendi. Bu bir tesadüf değil. Bu, bir siyasi rakibi susturma planının parçası."

Kaynak: ANKA

