Adaylar harekete geçti! Fenerbahçe'de seçim ertelenebilir
Adaylar harekete geçti! Fenerbahçe'de seçim ertelenebilir

07.05.2026 15:18
Fenerbahçe’de seçim tarihinin milli maç nedeniyle değişme ihtimali gündeme gelirken, Aziz Yıldırım seçimlerin zamanında yapılmasını, Hakan Safi ise daha erkene çekilmesini istedi.

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran’da yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurul öncesi seçim tarihiyle ilgili tartışmalar gündeme geldi. Sarı-lacivertli kulüpte başkanlık yarışında Aziz Yıldırım ile Hakan Safi kalırken, Barış Göktürk ise yarıştan çekilip Aziz Yıldırım’ın ekibine katıldı.

MİLLİ MAÇ DETAYI KRİZ YARATTI

A Milli Takım’ın Kuzey Makedonya ile Kadıköy’de oynayacağı maçın seçim tarihine denk gelmesi nedeniyle kongrenin ertelenme ihtimali ortaya çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun karşılaşmanın stadını değiştirmeme konusunda kararlı olduğu belirtildi.

ADAYLAR ERTELEMEYE KARŞI

Fenerbahçe’de başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi’nin ise seçimlerin ileri tarihe ertelenmesine sıcak bakmadığı öğrenildi.

YILDIRIM VE SAFİ’DEN FARKLI FORMÜL

Aziz Yıldırım’ın seçimlerin planlanan tarihte yapılmasını istediği belirtilirken, Hakan Safi’nin ise kongrenin ertelenmesi yerine daha erkene çekilmesini önerdiği ifade edildi.

GÖZLER YÖNETİMDE

Fenerbahçe’de seçim sürecine ilişkin son kararın yönetim ve divan kurulunun yapacağı değerlendirmelerin ardından netleşmesi bekleniyor.

A MİLLİ TAKIM'IN MAÇLARI NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan daha önce maçların tarihleri ve karşılaşmaların oynanacağı stadyumlar duyurulmuştu. TFF'den yapılan açıklamada A Milli Takım Kuzey Makedonya maçını 1 Haziran Chobani Stadyumu'nda, Venezuela mücadelesini ise 7 Haziran Pazar günü ABD'nin Florida eyaletinin Fort Lauderdale kentindeki Inter Miami FC Stadı'nda TSİ 01.00'de oynayacağı belirtilmişti.

Real Madrid'de yumruk yumruğa kavga! Yıldız futbolcu hastanelik oldu
Eski günlerini aratmayan İbrahim Tatlıses'in sırrı ortaya çıktı
Galatasaray maçı sonrası saldırmıştı! Selahattin Baki, Ali Koç'tan intikamını bakın nasıl aldı
SGK prim borçları için yeni düzenleme: Taksit süresi uzuyor, limit yükseliyor
Barış Anneleri'nin ilk durağı MHP oldu! Görüşmede dikkat çeken anlar
Burcu Köksal, AK Parti'ye mi geçiyor? Gelen son açıklama tartışmaları daha da alevlendirdi
