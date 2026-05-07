Mardin 1969 Spor, 18 yıllık hasretine son vermenin peşinde

07.05.2026 20:03
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup play-off finalinde Muşspor ile karşılaşacak Mardin 1969 Spor, 18 yıllık 1. Lig hasretine son vermeye çalışacak. Finalde rakibi Muşspor ile karşılaşacak olan Mardin 1969 Spor, 9 Mayıs Cumartesi günü Trendyol 1. Lig bileti için sahaya çıkacak.

MARDİNSPOR 18 YILLIK HASRETİ BİTİRMEK İSTİYOR

Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Mardin 1969 Spor, kadrosuna yaptığı takviyelerle istikrarlı bir performans ortaya koydu.

Kırmızı Grup'ta oynadığı 34 maçta 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan kırmızı-lacivertliler, normal sezonu 71 puanla ikinci sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı elde etti. Play-off ilk turunda AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor ile karşılaşan Mardin ekibi, hem deplasman hem de sahasında oynanan maçların 0-0 tamamlanmasının ardından penaltı atışlarında rakibine 6-5 üstünlük sağlayarak finale yükseldi.

Finalde Muşspor ile karşılaşacak Mardin 1969 Spor, 9 Mayıs Cumartesi günü Diyarbakır Stadı'nda 18 yıl aradan sonra Trendyol 1. Lig bileti için sahaya çıkacak. Son olarak Mardinspor ismiyle 2007-2008 sezonunda 1. Lig'de mücadele eden Mardin temsilcisi, finali kazanması halinde 18 yıl sonra bu lige dönecek.

15 YIL SONRA 2. LİG'E  YÜKSELMİŞLERDİ

Final maçının hazırlıklarını 21 Kasım Şehir Stadı'nda sürdüren Mardin 1969 Spor, geçen sezon Nesine 3. Lig 4. Grup'ta şampiyon olarak 15 yıl sonra 2. Lig'e yükselmişti.

''MARDİN HALKININ BUNA İHTİYACI VAR''

Mardin 1969 Spor Teknik Direktörü Bülent Akan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyuncularının iyi performansı sonucunda gruplarını ikinci sırada tamamladıklarını söyledi.

Yönetimin ve Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'un destekleriyle bugünlere geldiklerini ifade eden Akan, final maçına ciddi şekilde hazırlandıklarını dile getirdi. Analizleri ve idmanlarını çok iyi yaptıklarını belirten Akan, şöyle konuştu:

"Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok desteklediler. İnşallah kupayı tüm Mardin halkına getireceğiz. Yüzde 50 şansımız var. Muşspor'a da saygı duyuyoruz ama son maçta elimizden gelenin fazlasını yaparak kupayı getirmek istiyoruz. Çünkü Mardin şehrinin, Mardin halkının buna ihtiyacı var. Yaklaşık 18 yıl önce 1. Lig'de top oynuyordu. O günlere geri döneceğiz hep beraber. Moral motivasyonumuz iyi. Bir sıkıntımız yok. Ufak tefek sakatlıklarımız var. Onun haricinde olumsuz bir durum yok. Maç saatine kadar da sakatlıklarımızın durumu netleşecek. İnşallah en iyi kadroyla sahaya çıkacağız."

''KUPAYI SONUNA KADAR HAK ETTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM''

Takım kaptanı Yalçın Kılınç ise yaşanan bazı problemlere rağmen sezon boyunca büyük emek vererek grubu ikinci bitirdiklerini ifade etti.

Final maçını kazanarak başarılarını taçlandırmak istediklerini dile getiren Kılınç, şunları kaydetti:

"Yarı final çok zor geçti. Şimdi önümüzde önemli bir maç var. İyi bir takımla oynayacağız. Ona göre iyi hazırlanıp şampiyon olmak istiyoruz. Sezon bizim adımıza gerçekten iyi geçti. Sezon başı hedeflerin çok çok üstüne çıktık. İnşallah arkadaşlarımızla bu kupayı sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyorum. Ben de Mardinliyim. Amatöre kadar düşmüş bir takım vardı. İnşallah şehrimizin takımını hak ettiği yere çıkarmak istiyoruz. Geçen maçta da seyircimiz çok iyiydi. Onları finale bekliyoruz aynı şekilde."

Oyunculardan Melih İnan da finale yükselmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Allah'a şükürler olsun ki penaltı sürecinde galibiyetle ayrılmak nasip oldu. Tüm takım arkadaşlarımın yüreğine sağlık. İnşallah şampiyon olacağız." dedi.

Ahmet Ülük de çok iyi mücadele ederek bu günlere geldiklerini anlatarak, "Taraftarlarımız yanımızda oldu. O kadar mutluyum ki bu şehre şampiyonluğu getireceğiz. Bunu taçlandıracağız ve şampiyon olacağız." ifadelerini kullandı.

