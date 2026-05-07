Bollywood oyuncusu yenilebilir elbisesini davetlilere ikram etti

Hint sinemasının kalbinin attığı Bollywood’un dikkat çeken isimlerinden Uorfi Javed, katıldığı etkinlikte giydiği sıra dışı kıyafetle sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü isim, tamamen yenilebilir pastadan yapılan siyah elbisesiyle davete katılırken, kıyafetinden parçalar koparıp çevresindekilere ikram etti.

PASTADAN YAPILAN ELBİSE İLGİ ODAĞI OLDU

Mumbai’de düzenlenen etkinlikte boy gösteren Uorfi Javed’in giydiği gösterişli tasarımın tamamının pastadan yapıldığı belirtildi. Çiçek ve zincir detaylarıyla dikkat çeken siyah elbise, kısa sürede davetin en çok konuşulan konusu oldu.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde Javed’in, elbisesinden parçalar kopararak davetlilere verdiği anlar büyük ilgi gördü. Bazı kullanıcılar tasarımı yaratıcı bulurken, bazıları ise sıra dışı fikri şaşkınlıkla karşıladı.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Etkinlik sonrası paylaşılan videolar milyonlarca kez izlenirken, “yenilebilir elbise” konsepti sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Özellikle Uorfi Javed’in elbisesini misafirlere ikram ettiği görüntüler kısa sürede viral hale geldi.

Sık sık cesur ve alışılmadık moda tercihleriyle gündeme gelen Uorfi Javed, daha önce de farklı tasarımlarıyla Bollywood dünyasında adından söz ettirmişti.