Alex de Souza, Fenerbahçe'deki başkanlık seçiminde tarafını belli etti
Alex de Souza, Fenerbahçe'deki başkanlık seçiminde tarafını belli etti

07.05.2026 21:37
Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, eski takım arkadaşı Cristian Baroni'nin Aziz Yıldırım için yaptığı paylaşıma yorum yaparak Yıldırım'a destek verdi. Alex, yaptığı yorumda "Geri gel patron! Benim desteğim tamamen seninle." ifadelerini kullandı.

ALEX DE SOUZA'DAN AZİZ YILDIRIM'A DESTEK

AÇIK DESTEĞİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ 

Alex de Souza, Fenerbahçe kariyerinde Yıldırım’ın başkanlığı döneminde birçok başarıya imza atmış ve kulübün unutulmaz efsaneleri arasında yer almıştı. Brezilyalı futbolcunun eski başkanına verdiği bu açık destek, özellikle sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    Fenerbahçe, Arsenal, Dortmund, Atletico madrid kendi aralarında turnuva düzenlese şampiyon çıkmaz. Hepsi ikinci olur :)) 8 12 Yanıtla
  • Tayfun Eskici Tayfun Eskici:
    Büyük başkan geliyor,Aziz Yıldırım başkan Fenerbahçe şampiyon 11 4 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    Gelse ötekilerden farklı bişey mi yapacak.Transfer yapıp performans bekleyecek. 2015 yılında bi hırslanmıştı bu Aziz. Öyle transferlev yapacağımki göreceklev. Galatasarayı şampiyon yaptıvmam dedi. 80 milyon harcadı. Van persieler, naniler. Yine Galatasaray şampiyon oldu. 4 5 Yanıtla
  • Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    tum turkıye bu haberı beklıyordu şimdi ne olacak alex destekledı dıye neler degişecek turkıyede neler degişecek SÖYLEYİM hiç bişey haber bulamadınız gene 3 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
