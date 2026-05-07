Alex de Souza, Fenerbahçe\'deki başkanlık seçiminde tarafını belli etti

Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Alex de Souza, eski takım arkadaşı Cristian Baroni’nin Aziz Yıldırım için yaptığı paylaşıma yorum yaparak sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı.
Brezilyalı yıldız, Baroni’nin Aziz Yıldırım'a verdiği destek paylaşımına yorum yaparak “Geri gel patron! Benim desteğim tamamen seninle” ifadelerini kullandı.
Alex de Souza, Fenerbahçe kariyerinde Yıldırım’ın başkanlığı döneminde birçok başarıya imza atmış ve kulübün unutulmaz efsaneleri arasında yer almıştı. Brezilyalı futbolcunun eski başkanına verdiği bu açık destek, özellikle sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü.
