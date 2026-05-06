Deniz Kaplumbağalarına Destek için LED Aydınlatma
Deniz Kaplumbağalarına Destek için LED Aydınlatma

06.05.2026 13:01
Antalya Manavgat'ta deniz kaplumbağalarının yön bulmalarına yardımcı olmak için sahil aydınlatması kırmızı LED'lerle değiştirildi.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki 1 kilometrelik sahilde bulunan aydınlatmalar deniz kaplumbağalarının yön bulmalarına yardımcı olmak amacıyla kırmızı renkli LED armatürlerle değiştirildi.

Manavgat'ta deniz kaplumbağalarının en yoğun yuvalama alanlarından olan Side Mahallesi'nde yaklaşık 1 kilometrelik Büyük Plajda bulunan aydınlatma direkleri, kırmızı LED armatürlerle donatıldı. Deniz kaplumbağalarının yön bulmalarına yardımcı olmak amacıyla hayata geçirilen uygulamaya Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) ile Kıyı Koruma Derneği (DEKAFOK) öncülük etti. Yol ve bölge aydınlatması standartları, ilgili kamu kurumlarından alınan özel izinler çerçevesinde, trafik emniyeti ve sürüş güvenliği kriterleri dikkate alınarak proje tasarlandı. Hem bölgedeki ulaşım güvenliğinin korunması hem de ekolojik dengeye uygun ışıklandırma sistemi kurularak doğa ile insan yaşamının uyum içinde sürdürülebileceğini gösteren model oluşturuldu.

AEDAŞ Manavgat Bölge Müdürü Muhammed Yahya Sancar, "Yaptığımız çalışmalarda doğaya karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek için çeşitli çalışmalar ve iş birlikleri yapıyoruz. Burada DEKAFOK ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğinde caretta carettaların doğal yönlerinin bozulmasının önüne geçebilmek adına yaklaşık 1 kilometrelik sahil bandında bulunan sokak aydınlatmalarımıza kırmızı LED dönüşüm projesi geliştirdik. Bunun sonucu olarak caretta carettaların doğal yönlerini kaybetmemeleri ve denize daha kolay ulaşmalarını hedefliyoruz. Böylece doğaya karşı sorumluluğumuzu da yerine getirme adına önemli bir adım atmış oluyoruz. Bu çalışma sırasında insan ve sürüş güvenliği için kolluk kuvvetlerinden gerekli izinleri ve onayı aldık" dedi.

LED ışıkların maliyetlerin normal ampullere göre daha uygun olduğunu da belirten Sancar, "Caretta carettaların yavrulama bölgeleriyle ilgili çalışmalarımız DEKAFOK iş birliği içerinde devam etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Haber- kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

Kaynak: DHA

Hayvanlar, Güncel, Çevre, Son Dakika

Erdoğan'ın masasındaki son anket! Fark 5 puandan da fazla
CHP kurultay davası neden ertelendi? Gözler Adem Soytekin’in ifadesinde
Kurduğu sistemle 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi: "Deli misin sen" diyen bile var
Uzun süredir tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali
Mersin'de 2 kardeşin ölümünde ilk rapor
Aziz Yıldırım'ın adaylığı sonrası bomba Ali Koç gelişmesi
