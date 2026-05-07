Adalet Bakanı Gürlek: Muhittin Böcek\'in oğlu Gökhan Böcek ve Özkan Yalım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, konuk olduğu canlı yayın programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan ve belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek’in etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdiğini söyledi.

"GÖKHAN BÖCEK ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANMAK İSTEDİ, İFADESİ ALINDI”

Bakan Gürlek’in açıklamalarından konuya ilişkin bölüm şu şekilde: “ Muhittin Böcek, Gökhan Böcek ve diğer şahıslar hakkında şu an yargılaması yapılıyor. Bir de en son Antalya Başsavcılığı yeni bir soruşmadan dolayı bir operasyon yaptı. Tekrardan Muhittin Böcek ikinci defa tutuklandı. Tabii burada İstanbul'da da bildiğim kadarıyla bir soruşturma var. Orada da herhalde Zuhal Böcek tutuklandı. Gökhan Böcek 'in etkin pişmanlık kapsamında beyanların alındığını biliyorum. O konuda bir beyanda bulundu. Ama tabii bu devam eden bir soruşturma süreci. Etkin pişmanlıktan faydalanmak istedi, ifadesi alındı.

“ÖZKAN YALIM'IN BUGÜN SABAH BEYANDA BULUNDUĞUNU BİLİYORUM”

Uşak'la ilgili bir gelişme var. İstanbul'da başsavcılık bir soruşturma yapıyor. Şu an soruşturma aşamasında... İstanbul'da şüpheli sayısını tam olarak bilmiyorum. Özkan Yalım'ın mal vardığına el konuldu. Devam eden bir süreç var. Yani o dediğim gibi özel hayat kısmı bizi ilgilendirmiyor. Burada iddialar, yolsuzluk iddiası, rüşvet, ihale, fesat karıştırma, örgüt kurma, örgüt yönetme. Yani Bugün de bildiğim kadarıyla Özkan Yalım da etkin pişmanlık kapsamında İstanbul Başsavcılığı tarafından beyanlarının alındığını duydum. Bugün sabah beyanda bulunduğu biliyorum.

“HERKESİN ÖZEL HAYATI VAR. BİZ BUNA SAYGI DUYUYORUZ”

Özkan Yalım'la ilgili maalesef orada bir cep telefonu ya da bir bilgisayardan çıkan görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgili biz bir soruşturma başlattık. Bunlar hoş olmayan şeyler. Yani herkesin özel hayatı var. Biz buna saygı duyuyoruz. Bizim konumuz sadece isnat edilen eylemlerdir. Özel hayatları bizi ilgilendirmez. O bayanın içeride olduğundan haberimiz yoktu. Savcılık ve kolluk da sonradan öğrendi. Otel kaydında Özkan Yalım tek başına otel odasına gözüküyor. Yani bir belediye çalışanıyla birlikte aynı odada kalması bu ahlaki bir durum. Bizi ilgilendiren kısmı soruşturma konusu. Burada tamamen gözaltı talimatı var.