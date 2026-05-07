İstanbul\'da fil hastasının 2 katına çıkan bacağındaki şişlik tedaviyle geriledi

07.05.2026 21:44
Sol bacağı normalin yaklaşık 2 katına kadar şişen ve yürümekte güçlük çeken 60 yaşındaki Hüsamettin Geçit, uygulanan tedaviyle yeniden ayağa kalktı. Sağlığına kavuşan hasta “Bacağımda yaklaşık 2 kat şişlik vardı, pantolon bulamıyordum, özel diktiriyordum. Şu anda yürüyorum, geziyorum” dedi.

İstanbul'da, yaklaşık 7 yıl önce sol bacağında başlayan şişlik şikayeti zamanla ilerleyen 60 yaşındaki Hüsamettin Geçit, 2023'te hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda Geçit'e fil hastalığı tanısı konuldu.

YÜRÜYEMEZ HALE GELMİŞTİ

Geçit, zamanla sol bacağında, özellikle ayak bileği ve diz altı bölgesinde belirgin hacim artışı yaşadı.

Sağ bacağına kıyasla yaklaşık 2 katına ulaşan şişlik nedeniyle günlük yaşamı zorlaşan ve yürüyemeyen Geçit, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine başvurdu.

Burada uygulanan yoğun tedaviyle sol bacağındaki şişlik azalan Geçit, tekrar yürümeye başladı.

TEDAVİYLE SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. Evrim Coşkun, yaklaşık 1 yıl önce karşılaştıkları hastanın özellikle sol bacağındaki belirgin şişlik şikayetiyle kendilerine başvurduğunu söyledi.

İlk olarak yatarak fizik tedavi uyguladıklarını belirten Coşkun, bunun sonrasında yeniden şişmeyi önlemek amacıyla bası giysileri kullandırdıklarını ve hastayı düzenli aralıklarla kontrole çağırdıklarını kaydetti.

Coşkun, ancak hastanın son dönemde bası giysilerini kullanmadığını ve uzun yürüyüşler sonrası şişliklerin tekrar arttığını, bu nedenle yeniden hastaneye başvurduğunu ve yaklaşık 1 aydır yatarak tedavi gördüğünü ifade etti.

“PANTOLON GİYEMİYORDU”

Hastanın bacağındaki şişliğin normalin yaklaşık 2 katına ulaştığını vurgulayan Coşkun, "Hasta bize başvurduğunda yürüyordu ama çok zorlanıyordu. Çünkü bir bacak diğerine göre çok şişti. Dengesinde problem, ağrısında sıkıntı vardı. Pantolon giyemediğini, kıyafetlerini giyemediğini ifade etmişti. Hastamız 1 aydır bizde tedavi oluyor. Hastaya tedavide bası giysilerini kullandırıyoruz. Bu giysileri kullandığı, egzersizi düzenli yaptığı müddetçe yeniden şişmemiz olmaz" dedi.

Coşkun, bası giysileri ve düzenli egzersizle şişliklerin kontrol altına alınabildiğini, hastanın tedaviye uyum sağlaması ve kontrollerini aksatmaması halinde yaşam kalitesinin korunabileceğini dile getirdi.

“ÇOK AĞRI ÇEKİYORDU”

Hasta Hüsamettin Geçit ise başlangıçta hastalığına teşhis konulamadığını, bu nedenle farklı zamanlarda enfeksiyon nedeniyle hastanede yattığını anlattı.

Daha sonra internet üzerinden doktora ulaştığını belirten Geçit, ilk gördüğünde çok kötü durumda olduğunu ve günlük yaşamını sürdüremediğini kaydetti.

Bacağındaki aşırı şişlik nedeniyle pantolon giyemediğini, ağrı çektiğini ve yürümekte zorlandığını aktaran Geçit, tedaviyle birlikte ilk dönemde önemli ölçüde iyileşme sağladığını ancak bası çoraplarını kullanmaması nedeniyle şikayetlerinin tekrar arttığını söyledi.

“ŞU ANDA YÜRÜYORUM, GEZİYORUM”

Geçit, bunun üzerine yeniden hastaneye başvurduğunu ifade ederek, "Yaklaşık 1 aydır tedavi görüyorum. Şu anda çok iyiyim. Bacağımda yaklaşık 2 kat şişlik vardı, pantolon bulamıyordum, özel diktiriyordum. Şu anda yürüyorum, geziyorum. Önceki duruma göre daha iyiyim. Buraya ilk gelirken 165 kiloydum. Hocam bana bir diyet uyguladı, 140 kiloya düştüm" diye konuştu.

Kaynak: AA

