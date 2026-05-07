Sokak ortasında dans akımı Türkiye\'ye de sıçradı, kullanıcılar ikiye bölündü

Son dönemde yurt dışında yaygınlaşan sokak ortasında dans ederek video çekme akımı Türkiye’de de görülmeye başladı. Bir kadının İstanbul sokaklarında dans ettiği görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, genç bir kadının dar bir sokakta müzik eşliğinde dans ettiği ve çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında video çektiği görüldü. Kadının rahat tavırları ve sokak ortasında yaptığı performans kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı.

POLİS ARACI DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Görüntülerde arka planda bir polis aracının yer alması da sosyal medyada dikkat çeken detaylardan biri oldu. Bazı kullanıcılar görüntüleri “eğlenceli ve özgüvenli” bulurken, bazıları ise kamusal alanlarda bu tür içeriklerin çekilmesini eleştirdi.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA BAŞLADI

Yurt dışında özellikle TikTok ve Instagram’da hızla yayılan “sokakta dans etme” akımının Türkiye’ye taşınması sosyal medyada farklı yorumları beraberinde getirdi.

Bazı kullanıcılar “Kimseye zarar vermiyor, istediği gibi eğlenebilir” yorumları yaparken, bazıları ise “Toplum içinde bu tarz görüntüler normalleşmemeli” ifadeleriyle tepki gösterdi.

YABANCI AKIMLAR TÜRKİYE’DE DE YAYILIYOR

Özellikle sosyal medya fenomenleri arasında yayılan sokak performansı içerikleri, son dönemde Türkiye’de de sık görülmeye başladı. Uzmanlar ise dikkat çekme ve viral olma amacıyla yapılan bu tarz içeriklerin sosyal medya kültürünün yeni bir parçası haline geldiğini belirtiyor.