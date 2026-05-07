Tıvorlu İsmail\'in zor anları! Üstünü başını parçaladılar

Muşspor’un şampiyonluk kutlamalarına katılan sosyal medya fenomeni Tıvorlu İsmail, yaşanan izdiham sonrası ilk kez sert tepki gösterdi.

SEYİRCİLER ÜSTÜNE ÇIKTI

Kutlamalar sırasında yoğun ilgiyle karşılaşan Tıvorlu İsmail’in etrafını saran taraftarlar, ünlü isme ulaşabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Yaşanan izdiham sırasında İsmail’in kıyafetlerinin zarar gördüğü görüldü.

SİNİRİNE HAKİM OLAMADI

Üstünün başının parçalanmasına tepki gösteren Tıvorlu İsmail’in sinirlendiği anlar çevredeki kameralar tarafından kaydedildi. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Muşspor’un şampiyonluk coşkusunun yaşandığı etkinlikte yaşanan bu olay, kutlamalara damga vuran anlardan biri oldu.