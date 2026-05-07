Beklenen veriler açıklandı: İşte 17 aydır aralıksız altın toplayan ülke - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beklenen veriler açıklandı: İşte 17 aydır aralıksız altın toplayan ülke

Beklenen veriler açıklandı: İşte 17 aydır aralıksız altın toplayan ülke
07.05.2026 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Altın Konseyi verilerine göre Çin Merkez Bankası, 17 aydır kesintisiz sürdürdüğü altın alımlarını mart ayında da artırarak 5 tona çıkardı; küresel satışlara rağmen Çin’in bu istikrarlı alım politikası dikkat çekti.

Küresel piyasaların yakından takip ettiği altın verileri netleşti. Dünya Altın Konseyi, 2026 yılı Mart ayına ilişkin merkez bankalarının altın işlemlerini içeren raporunu yayımladı.

MART AYINDA NET 30 TON SATIŞ

Açıklanan verilere göre merkez bankaları mart ayında toplamda net 30 ton altın satışı gerçekleştirdi. Bu satışta Türkiye’nin 60 tonluk çıkışı ve Rusya’nın 6 tonluk satışı belirleyici oldu. Azerbaycan Devlet Petrol Fonu’nun (SOFAZ) verileri de yılın ilk çeyreğinde 22 tonluk net satışa işaret etti.

EN FAZLA ALTIN ALAN ÜLKELER

Mart ayında altın rezervlerini en çok artıran ülkeler Polonya, Özbekistan, Kazakistan ve Çin oldu. Polonya Merkez Bankası 11 tonla en büyük alıcı olurken, Özbekistan 9 ton, Kazakistan 6 ton ve Çin 5 ton altın alımı gerçekleştirdi. Çin Merkez Bankası böylece 17 aydır süren alım trendini mart ayında hızlandırmış oldu. Guatemala ve Çek Cumhuriyeti de 2’şer ton altın alımıyla listeye girdi.

EN BÜYÜK SATIŞ TÜRKİYE’DEN

Mart ayının en büyük altın satıcısı ise 60 tonla Türkiye oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın bu satışları döviz ve likidite ihtiyacını karşılamaya yönelik yaptığı belirtildi. Aynı dönemde Rusya da 6 ton altın sattı.

İLK ÇEYREKTE DE ZİRVE TÜRKİYE’DE

2026 yılının ilk çeyreğine bakıldığında ise Polonya 31 tonluk alımla en büyük altın alıcısı olurken, Özbekistan 25 ton, Kazakistan 13 ton ve Çin 7 tonla onu takip etti. Çek Cumhuriyeti, Malezya, Guatemala, Kırgızistan, Kamboçya, Endonezya ve Sırbistan gibi ülkeler de sınırlı miktarlarda altın alımı yaptı. Buna karşılık Türkiye, ilk çeyrekte toplam 79 tonluk satışla en büyük altın satıcısı konumunda yer aldı. Satışların büyük bölümünün mart ayında gerçekleştiği kaydedildi.

Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Beklenen veriler açıklandı: İşte 17 aydır aralıksız altın toplayan ülke - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyükşehri sarsan olay Çok sayıda doktor yakalandı Büyükşehri sarsan olay! Çok sayıda doktor yakalandı
İstanbul TOKİ kurasında başvuru iadeleri başladı 5 bin TL’ler geri ödeniyor İstanbul TOKİ kurasında başvuru iadeleri başladı! 5 bin TL'ler geri ödeniyor
İstanbul TOKİ kurasında başvuru iadeleri başladı 5 bin TL’ler geri ödeniyor İstanbul TOKİ kurasında başvuru iadeleri başladı! 5 bin TL'ler geri ödeniyor
Uzun süredir tedavi gören Kadir İnanır’ın son hali Uzun süredir tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali
Bahisten tutuklanan Murat Özkaya ve Fatih Kulaksız hakkında tahliye kararı Bahisten tutuklanan Murat Özkaya ve Fatih Kulaksız hakkında tahliye kararı
Şebnem Ferah’ın konser biletleri 40 dakikada tükendi Karaborsaya düştü Şebnem Ferah'ın konser biletleri 40 dakikada tükendi! Karaborsaya düştü
Kurduğu sistemle 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi: “Deli misin sen“ diyen bile var Kurduğu sistemle 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi: "Deli misin sen" diyen bile var

11:42
Cristiano Ronaldo’ya büyük şok Sabah uyandığında hayrete düştü
Cristiano Ronaldo’ya büyük şok! Sabah uyandığında hayrete düştü
11:37
30 yaşındaki Niklas Süle sezon sonunda futbolu bırakıyor
30 yaşındaki Niklas Süle sezon sonunda futbolu bırakıyor
10:58
İşte Aziz Yıldırım’ın seçimi kazanırsa yapacağı ilk icraat
İşte Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanırsa yapacağı ilk icraat
10:45
Güzel oyuncunun kayalıklarda verdiği poza yorum yağıyor: Daha önce böyle bir Türk kızı görmedim
Güzel oyuncunun kayalıklarda verdiği poza yorum yağıyor: Daha önce böyle bir Türk kızı görmedim
10:39
Yozgat’ta köy yolunda bulundu, gören şaştı kaldı
Yozgat'ta köy yolunda bulundu, gören şaştı kaldı
10:01
İspanya’dan dikkat çeken KAAN hamlesi Türkiye ile görüşmeler başladı
İspanya’dan dikkat çeken KAAN hamlesi! Türkiye ile görüşmeler başladı
08:39
ABD’ye en yakın müttefikinden darbe Dev operasyonu durduran rest
ABD'ye en yakın müttefikinden darbe! Dev operasyonu durduran rest
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 11:44:03. #7.12#
SON DAKİKA: Beklenen veriler açıklandı: İşte 17 aydır aralıksız altın toplayan ülke - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.