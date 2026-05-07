CHP\'den AK Parti\'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal\'a sert uyarı: Sokağa çıkamaz

07.05.2026 18:18
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialar yeniden siyaset gündemine taşındı. Söz konusu iddiaya ilişkin CHP yönetiminden ilk açıklama ise Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek’ten geldi. Köksal’a ulaşamadıklarını ve bu nedenle AK Parti'ye geçip geçmeyeceğini bilmediklerini belirten Zeybek, "Sokağa çıkamaz, insanların yüzüne bakamaz hale gelir" dedi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti saflarına katılacağı iddiası siyaset gündemine bomba gibi düştü.

CHP YÖNETİMİNDEN İLK AÇIKLAMA: KENDİSİNE ULAŞAMIYORUZ

Söz konusu iddiaya ilişkin CHP yönetiminden ilk açıklama Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek’ten geldi. Zeybek, "Biz kendisine ulaşamıyoruz, AKP'ye geçecek mi, geçmeyecek mi bu nedenle bilmiyoruz" dedi.

“SOKAĞA ÇIKAMAZ, İNSANLARIN YÜZÜNE BAKAMAZ HALE GELİR”

Sözlerine Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da AK Partiye geçtiğini hatırlatarak devam eden Zeybek, "CHP'lilerin tertemiz oylarıyla belediye başkanı seçilen biri AKP'ye geçtiğinde, tıpkı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun durumuna düşer. Sokağa çıkamaz, insanların yüzüne bakamaz hale gelir. Sokaklarda dolaşamaz hale gelir. Bakın Çerçioğlu'nun oy oranı kaçlara düştü?" diye konuştu.

“KENDİSİNE MECLİS'TE YAPTIĞI KONUŞMALARI HATIRLATMAK LAZIM”

Köksal'ın vekilliği döneminde TBMM'de AK Parti'ye yönelttiği eleştirilere atıfta bulunan Zeybek, "Ayrıca daha iki yıl öncesine kadar CHP Grup Başkanvekili olan biri eğer AKP'ye geçecekse, kendisine Meclis'te yaptığı konuşmaları hatırlatmak lazım. AKP hakkında neler söyledi, neleri eleştirdi?" ifadelerini kullandı

ROZETİNİ BİZZAT CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAKACAK

Öte yandan gazeteci Fatih Atik; Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, dün akşam Ankara’da Köksal ile bir görüşme gerçekleştirdiğini öne sürdü. Buna göre Köksal, 13 Mayıs Çarşamba günü resmen AK Parti’ye katılacak. Köksal’a rozetini ise AK Parti’nin Meclis’teki grup toplantısında bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak.

Atik ayrıca, CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özaslan ve başka isimlerin de aynı gün AK Parti’ye katılacağını iddia etti.

CHP İL BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

İddiaların ardından CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı’ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında halkın iradesiyle seçilen belediye başkanımızın, kendisine destek veren vatandaşlarımızın güven ve beklentilerine uygun bir duruş sergilemesi en temel sorumluluğudur. Bizler; seçmenin ortaya koyduğu iradenin korunmasından, Cumhuriyet Halk Partisi’nin temsil ettiği siyasi çizginin sürdürülmesinden yana tavır almaya devam edeceğiz. Başkanımızın, Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi olan CHP’nin kimliği ve halkın kendisine emanet ettiği irade doğrultusunda hareket ettiği sürece CHP Afyonkarahisar Örgütleri olarak yanında durmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz.”

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ 

Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceğine yönelik iddialar daha önce de siyaset kulislerinde konuşulmuştu. Ancak Köksal, söz konusu haberleri kesin bir dille yalanlamış ve CHP’den ayrılacağı yönündeki iddiaları reddetmişti. Son iddiaların ardından gözler Burcu Köksal cephesinden gelecek olası açıklamalara çevrildi. CHP içinde ve Ankara kulislerinde yankı uyandıran iddia, yerel siyasette yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • İSMAİL KILINÇ İSMAİL KILINÇ:
    Burada akp hedefini anlamak gerçekten imkansız? Şimdi CHP bir başkan seçmiş bir halk var sizce diğer yerel seçimde akp bu başkanlarla yola devam eder mi?etsede BU HALK BU BAŞKANLARA OY VERİR Mİ?akp bunları da hesabını yapmıştır muhtemelen. 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
