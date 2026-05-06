Güney Kore’de ilk insansı Budist rahip tanıtıldı

06.05.2026 21:45
Güney Kore’nin teknoloji dünyasındaki öncü rolü, bu kez ibadethanelere taşındı. Başkent Seul’deki Jogye Tapınağı’nda düzenlenen törenle, ülkenin ilk robot Budist rahibi "Gabi" kamuoyuna tanıtıldı. Buda’nın doğum günü kutlamaları öncesinde geleneksel cübbesiyle sahneye çıkan 130 santimetre boyundaki insansı robot, dini ritüelleri başarıyla yerine getirerek katılımcıların ilgisini topladı.

Güney Kore’nin ilk insansı robot rahibi, Buda’nın doğum günü kutlamaları öncesinde başkent Seul’deki Jogye Tapınağı’nda tanıtıldı. “Gabi” adı verilen robot, düzenlenen törende Budizm’e kendini adamaya söz verirken, ülkede teknoloji ve dinin kesişimine ilişkin yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

GELENEKSEL BUDİST CÜBBESİ GİYDİ 

Yaklaşık 130 santimetre boyundaki Gabi’nin, geleneksel gri-kahverengi Budist rahip cübbesi giydiği görüldü. Robot, törende rahiplerin önünde durarak selamlama hareketleri yaptı ve dini ritüellere benzer davranışlar sergiledi. Tapınaktaki törene katılan ziyaretçiler ise robot rahibe yoğun ilgi gösterdi.

AMAÇ GENÇ NESLİN İLGİSİNİ ARTIRMAK 

Tapınak yetkilileri, projenin özellikle genç kuşakların Budizm’e ilgisini artırmayı hedeflediğini belirtti. Güney Kore’de son yıllarda dini kurumlar, dijital teknolojileri daha aktif kullanmaya başlarken, yapay zekâ destekli uygulamalar ve robot sistemleri de ibadet alanlarında daha görünür hale geldi.

“TEKNOLOJİ İLE MANEVİYAT BİRLEŞİYOR" YORUMU 

Robot rahibin tanıtımı sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, bazı kullanıcılar gelişmeyi “teknoloji ile maneviyatın buluşması” olarak değerlendirdi. Bazıları ise dini ritüellerde robot kullanımının etik boyutunun tartışılması gerektiğini savundu.

Güney Kore, robotik teknolojiler ve yapay zekâ alanındaki yatırımlarıyla dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Ülkede daha önce yaşlı bakım hizmetleri, eğitim ve müşteri hizmetleri gibi alanlarda da insansı robotlar kullanılmaya başlanmıştı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
