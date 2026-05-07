Alperen Şengün'e büyük ayıp! Adı 1. sırada çıktı
Alperen Şengün'e büyük ayıp! Adı 1. sırada çıktı

07.05.2026 11:55
81 NBA oyuncusu, katıldıkları anonim ankette ligin "en abartılan oyuncusu" olarak Alperen Şengün'ü seçti.

NBA’de yapılan anonim oyuncu anketinde milli basketbolcu Alperen Şengün için dikkat çeken bir sonuç ortaya çıktı.

81 OYUNCU OY KULLANDI

Katılımcı NBA oyuncularının yer aldığı anonim ankette, ligin “en abartılan oyuncusu” sorusu yöneltildi. Ankete toplam 81 basketbolcunun katıldığı belirtildi.

ALPEREN ŞENGÜN İLK SIRADA ÇIKTI

Anket sonucunda Houston Rockets forması giyen milli yıldız Alperen Şengün’ün, oyuncular tarafından “en abartılan isim” olarak seçildiği öne sürüldü.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA BAŞLADI

Anket sonuçlarının paylaşılmasının ardından basketbolseverler arasında büyük tartışma yaşandı. Bazı kullanıcılar Alperen Şengün’ün performansını savunurken, bazıları ise ankete destek verdi.

NBA’DE DİKKAT ÇEKEN SEZON

Genç yaşına rağmen NBA’de önemli bir çıkış yakalayan Alperen Şengün, Houston Rockets formasıyla gösterdiği performansla sık sık gündeme geliyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Borhan Chessmaster Academy Borhan Chessmaster Academy:
    Bu anketi seyirciler yönüyle yapsaları, bir anlamı vardı. Oyunculara sorarsan, sonuç kıskanlık çıkar. Demek ki Alperen doğru yolda. Hadi koçum kim tutar seni. Doğru yolunda devam et. kıskananlar çatlasın. Başarılı insanın gerçek dostu olmaz. Maalesef... 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
