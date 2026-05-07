Alperen Şengün\'e büyük ayıp! Adı 1. sırada çıktı

NBA’de yapılan anonim oyuncu anketinde milli basketbolcu Alperen Şengün için dikkat çeken bir sonuç ortaya çıktı.
Katılımcı NBA oyuncularının yer aldığı anonim ankette, ligin “en abartılan oyuncusu” sorusu yöneltildi. Ankete toplam 81 basketbolcunun katıldığı belirtildi.
Anket sonucunda Houston Rockets forması giyen milli yıldız Alperen Şengün’ün, oyuncular tarafından “en abartılan isim” olarak seçildiği öne sürüldü.
Anket sonuçlarının paylaşılmasının ardından basketbolseverler arasında büyük tartışma yaşandı. Bazı kullanıcılar Alperen Şengün’ün performansını savunurken, bazıları ise ankete destek verdi.
Genç yaşına rağmen NBA’de önemli bir çıkış yakalayan Alperen Şengün, Houston Rockets formasıyla gösterdiği performansla sık sık gündeme geliyor.
