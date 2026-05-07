İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı

Ankara’daki Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) düzenlenen 37. Uluslararası Bahar Şenliği etkinliklerinde yaşanan kavga, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Konser sırasında iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek şiddet olaylarına dönüştü.

OLAYLARIN BAŞLAMA ANI

İddialara göre; sahnede İlkay Akkaya’nın bulunduğu sırada Türk bayraklı protesto gerçekleştiren bir grup ile başka bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte protestocu gruba yönelik saldırı gerçekleşti. Olay anına ait görüntülerde kavganın ilk anları yer alırken, saldırıyı başlatan şahsın DHKPC'li olduğu öne sürüldü.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kampüs alanında yaşanan olayda bazı öğrenciler yaralanırken, güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı. Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İLKAY AKKAYA: PROVOKASYON VARDI

Sanatçı İlkay Akkaya, T24’e yaptığı açıklamada yaşananları şu sözlerle anlattı: "Stadyumda pek çok bayrak açan grup vardı. Fakat tam ortada yer alan kocaman bayraklı bir grup, bayrağın altından yuhalamaya başladı. 7. şarkıma geldiğimde yukarıdan aşağıya cam şişeler atılmaya başlandı ve kavga çıktı. Asla bayrağa saygısızlık yapılmadı, bayraklı grup açıkça provoke etmeye çalıştı."

ODTÜ’DEN AÇIKLAMA: ŞİDDET KABUL EDİLEMEZ

Yaşanan olayların ardından ODTÜ’den yapılan açıklamada, şiddet olaylarının kınandığı belirtildi. Açıklamada, üniversitenin ifade özgürlüğü, çoğulculuk ve karşılıklı saygı ilkeleri doğrultusunda hareket ettiği vurgulanarak, hiçbir şiddet eyleminin kabul edilemeyeceği ifade edildi. Üniversite yönetimi, olayla ilgili inceleme başlatıldığını ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılacağını duyurdu.

SORUŞTURMA SÜRECİ BAŞLATILDI

Açıklamada ayrıca, şiddet olaylarına karıştığı tespit edilen kişiler hakkında gerekli süreçlerin ivedilikle yürütüleceği belirtilirken, öğrenciler sağduyulu olmaya davet edildi.