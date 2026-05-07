İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı

07.05.2026 12:01
Ankara'daki Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen bahar şenliklerinde ortalık karıştı. İddialara göre, şenliklerde sahne alan İlkay Akkaya'yı Türk bayraklı protestoda bulunan grup, farklı bir grubun saldırısına uğradı. Olayın yankıları sürerken kavganın ilk başladığı ana ait görüntüler de ortaya çıktı.

Ankara’daki Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) düzenlenen 37. Uluslararası Bahar Şenliği etkinliklerinde yaşanan kavga, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Konser sırasında iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek şiddet olaylarına dönüştü.

OLAYLARIN BAŞLAMA ANI 

İddialara göre; sahnede İlkay Akkaya’nın bulunduğu sırada Türk bayraklı protesto gerçekleştiren bir grup ile başka bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte protestocu gruba yönelik saldırı gerçekleşti. Olay anına ait görüntülerde kavganın ilk anları yer alırken, saldırıyı başlatan şahsın DHKPC'li olduğu öne sürüldü.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kampüs alanında yaşanan olayda bazı öğrenciler yaralanırken, güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı. Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İLKAY AKKAYA: PROVOKASYON VARDI

Sanatçı İlkay Akkaya, T24’e yaptığı açıklamada yaşananları şu sözlerle anlattı: "Stadyumda pek çok bayrak açan grup vardı. Fakat tam ortada yer alan kocaman bayraklı bir grup, bayrağın altından yuhalamaya başladı. 7. şarkıma geldiğimde yukarıdan aşağıya cam şişeler atılmaya başlandı ve kavga çıktı. Asla bayrağa saygısızlık yapılmadı, bayraklı grup açıkça provoke etmeye çalıştı."

ODTÜ’DEN AÇIKLAMA: ŞİDDET KABUL EDİLEMEZ

Yaşanan olayların ardından ODTÜ’den yapılan açıklamada, şiddet olaylarının kınandığı belirtildi. Açıklamada, üniversitenin ifade özgürlüğü, çoğulculuk ve karşılıklı saygı ilkeleri doğrultusunda hareket ettiği vurgulanarak, hiçbir şiddet eyleminin kabul edilemeyeceği ifade edildi. Üniversite yönetimi, olayla ilgili inceleme başlatıldığını ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılacağını duyurdu.

SORUŞTURMA SÜRECİ BAŞLATILDI

Açıklamada ayrıca, şiddet olaylarına karıştığı tespit edilen kişiler hakkında gerekli süreçlerin ivedilikle yürütüleceği belirtilirken, öğrenciler sağduyulu olmaya davet edildi.

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 12:19:02. #7.13#
