Abdullah Avcı\'dan net mesaj: Beni mutlu edebilecek bir göreve hazırım

06.05.2026 16:04
İsmi son dönemde Fenerbahçe ile de anılan tecrübeli teknik direktör Abdullah Avcı geleceğine dair açıklamalar yaptı. “Şu an itibarıyla biraz dışarıdan gözlemliyorum'' diyen Abdullah Avcı, ''Aynı zamanda beni mutlu edebilecek, hedefleri olan ve o hedeflere birlikte yürüyebileceğimiz bir yapı oluştuğu takdirde, yurt içi veya yurt dışında dinlenmiş ve zinde bir şekilde göreve hazırım diye düşünüyorum'' sözlerini sarf etti.

İsmi son dönemde sık sık Fenerbahçe ile anılan Türk futbolunun deneyimli teknik adamlarından Abdullah Avcı, Okan Üniversitesi’nde düzenlenen Futbol Zirvesi programı öncesinde Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Türk futbolunun gelişimi, Avrupa performansı ve milli takım üzerine değerlendirmelerde bulunan Abdullah Avcı, ligdeki rekabetten gelecek planlarına kadar birçok konuda görüşlerini paylaştı.

''OLUMLU YANSIYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM''

Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki performansını değerlendiren Avcı, son yıllarda yukarı yönlü bir grafik olduğunu belirterek, “Milli takımdan da alabiliriz. Son üç turnuvada Avrupa Şampiyonası’nda varız. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde yer almakla birlikte, yaptığımız ciddi yatırımların karşılığını alabileceğimiz önemli fırsatlar oluşacaktır diye düşünüyorum. Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde gidebildiği kadar zorlaması, inişli çıkışlı performansına rağmen o seviyede her yıl daha fazla yer alması bence son derece değerliydi. Fenerbahçe Avrupa kupalarında bunu zorladı; Konferans Ligi’nde Samsun aynı şekilde. Özetlersek, Avrupa kupalarında yukarıya doğru seyreden bir durum var. Bunu daha iyi hale getirebilmek için her sene Avrupa kupalarında veya milli takımlarımızın katıldığı turnuvalarda elde edilecek başarıların, kulüp takımlarına da son derece olumlu yansıyacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

''HEM GENÇ HEM DENEYİMLİ HEM YETENEKLİ BİR GRUBA SAHİBİZ''

A Milli Futbol Takımı’nın istikrarlı şekilde turnuvalara katılmasının önemine değinen 62 yaşındaki tecrübeli teknik adam, “Milli takımla ilgili düşüncem şu: Son üç turnuvada Avrupa Şampiyonası’na katılan bir ülkeyiz. Bu bence en önemli, değerli olan şey. Çünkü bunu şu şekilde konuşuyorduk; turnuva takımı olabilmek. Öncelikle bir turnuva takımı olunduğu takdirde, çeyrek finaller ve yarı finaller konuşulabilir. Burada özellikle şunu yaşadık; Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek final oynadık. Sonrasında oyuncu bazında baktığımızda, ülkenin potansiyeli açısından oyuncu grubunun şöyle bir durumu var; yaş ortalaması 25-26 seviyesinde. Avrupa’da oynayan oyuncu sayısının artması ve ligimizde büyük takımlarda forma giyip Avrupa kupalarında mücadele eden oyuncu gruplarının bulunması, milli takıma son derece olumlu yansıyor. Hem genç hem deneyimli hem de yetenekli bir gruba sahibiz. Hoca da bunun için çok değerli işler yapıyor. Eksik mevkilerimiz var, bunlar üzerinde muhakkak çalışmalar yapılıyor. Haziran’ı biz de bekliyoruz, onlara başarılar diliyoruz” dedi.

''FUTBOLUN İYİLEŞTİRME VE BİRLEŞTİRME GÜCÜ VARDIR''

Süper Lig’e yükselen takımların Türk futboluna katkı sağlayacağını vurgulayan Abdullah Avcı, “Bir kere Erzurum, bu kültüre sahip, inişleri çıkışları olan büyük bir şehir. Aynı şekilde Diyarbakır da bu kültüre sahip bir şehir. Futbolun iyileştirme ve birleştirme gücü vardır. Bu takımlarımızın Süper Lig’de olması, oradaki organizasyonların ve etkinliklerin artmasıyla birlikte, oyunun bu güzel yönü doğru yakalandığı takdirde çok daha önemli işler yapılacaktır diye düşünüyorum. Tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz. Üçüncü takım için de yarış devam edecek, onu da yakından takip edeceğiz” açıklamasını yaptı.

''REKABETİ DAHA İYİ HALE GETİRMEK GEREKİR''

Teknik direktörlerin gelişimi ve oyunun değişen yapısına da değinen tecrübeli teknik adam, “Dönem dönem teknik adamlar Türk futboluna hizmetler yapmışlardır. Ancak futbol; hayat, teknoloji ve bilgiyle birlikte sürekli değişen ve yenilenen bir oyundur. Yeni nesil teknik adamlarımız, özellikle genç nesil, bu oyuna ciddi şekilde kafa yoruyor. Tabii ki hatalar yapacaklar; bu oyun teknik adamların da, futbolcuların da, yöneticilerin de, medyanın da, taraftarın da hata yaptığı bir oyundur. Gelişen oyunlarımız ve organizasyonlarımız var. Bu oyun organizasyonlarının daha iyi hale gelmesi için rekabeti de daha iyi hale getirmek gerekir diye düşünüyorum. Sabırlı bir şekilde buna devam etmeleri daha iyi olacaktır” diye konuştu.

''TAKIM SAYISI ÇOĞALDIKÇA REKABET DAHA İYİ HALE GELECEK''

Ligdeki rekabet ortamının gelişimine dikkat çeken Avcı şöyle konuştu:

“Takım sayısı ve zirvedeki takım sayısı arttıkça bu rekabet daha iyi hale gelecek. Dört büyük takımımız bu yarışın içinde devamlı olmaya çalışan camialar, ancak zaman zaman kırılmalar ve ayrılmalar da olabiliyor. Bunu özellikle Başakşehir kırdı ve ilk altının içinde yer alan bir takım kimliğine ulaştı. Samsun ve Göztepe de bunun içine girmeye başladı. Özellikle son dönemlerde Konyaspor ve Rizespor gibi takımlar da bu rekabetin içine girdiklerinde, sezon boyunca yarışın içinde kaldıklarında Türk futboluna katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum.”

''BENİ MUTLU EDEBİLECEK BİR GÖREVE HAZIRIM''

Kariyer planlamasına ilişkin de konuşan Abdullah Avcı, uygun şartların oluşması halinde yeniden görev alabileceğini belirterek sözlerini şöyle noktaladı:

“Ben biliyorsunuz üç takımda çalıştım. Çok fazla tüketen değil, istikrarlı çalışan birisi oldum. Ancak bizim işimizde zaman zaman geri adım atmak da gerekiyor. Şu an itibarıyla biraz dışarıdan gözlemliyorum. Aynı zamanda beni mutlu edebilecek, hedefleri olan ve o hedeflere birlikte yürüyebileceğimiz bir yapı oluştuğu takdirde, yurt içi veya yurt dışında dinlenmiş ve zinde bir şekilde göreve hazırım diye düşünüyorum”

Kaynak: DHA

Abdullah Avcı, Futbol, Spor, Son Dakika

