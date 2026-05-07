Yozgat\'ta köy yolunda bulundu, gören şaştı kaldı

Yozgat'ta bir vatandaş köy yolunda ilerlerken bir maymunu fark etti.

ÇEVRE VE DOĞAL HAYATI KORUMA EKİPLERİ YAKALDI

Vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı Çevre ve Doğal Hayatı Koruma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çabası sonucu yakalanarak koruma altına alınan maymun kafese konuldu.

TÜRKİYE'DE SAHİPLENİLMESİ YASAK

Türkiye'de beslenmesi ve sahiplenmesi yasak olan ‘Rhesus Maymunu’ veya ‘Hint Şebeği’ olarak bilinen maymun, muhafaza altına alınarak rehabilitasyon merkezine götürülmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.