CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: Mutlak butlan Türkiye\'de çok partili siyasi rejimi bitirir

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Emir, MHP'li Feti Yıldız'ın CHP'nin "mutlak butlan" davasına ilişkin açıklaması sorulan Emir, "Bu Türkiye'de çok partili siyasi rejimin bitmesi anlamına gelir. Dolayısıyla bu MHP'nin de sorunudur, diğer siyasi partilerin de sorunudur, AKP'nin de sorunudur" dedi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE CHP OLARAK TUTARLILIK İÇİNDEYİZ"

Bir gazetecinin, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan için 'barış süreci koordinatörlüğü' önerisini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu talep CHP'de nasıl yankı buldu?" sorusunu cevaplayan Emir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gereken cevabı verdiğinin altını çizerek, "Biz komisyon sürecinde de komisyona otururken de raporumuzu yazarken de ve bugün de 'Komisyon raporu rafta kalmasın, sözde kalmasın, gelin hem barışı sağlayacak hem de demokratikleşmeyi sağlayacak adımları hep birlikte atalım' derken tutarlılık içerisindeyiz. Türkiye'nin bu sorunlarının aşılması gerektiği noktasında durduğumuz yerde duruyoruz" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'NİN "CHP MİLLETLE BULUŞSUN" SÖZLERİNE YANIT

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin "CHP milletle buluşmayı tercih etsin" sözleri hatırlatılan Emir, "CHP, 19 Mart darbe sürecinden beri milletle iç içe, milletiyle beraber, milli iradeye saygı duyulsun diye eylemler yapan partidir. Milletle buluşma önerisi için kendisine teşekkür ederiz ama biz bunu zaten yapıyoruz. Bu hafta sonu da sahada olacağız. Bu karanlığı nasıl yırtacağımızı konuşacağız" karşılığını verdi.

BU TÜRKİYE'DE ÇOK PARTİLİ SİYASİ REJİMİN BİTMESİ DEMEK"

MHP Genel Başkanı Feti Yıldız'ın CHP'nin "mutlak butlan" davasına ilişkin açıklaması da sorulan Emir, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye, çok partili siyasi rejime geçmiş ve 75 yıldır da bunu uygulayan, kırık dökük demokrasisini onarmaya çalışan ama demokrasiyi mutlaka yaşama geçirmesi gereken bir ülke. Bütün sorunlarımızın altında demokrasi ve adalet açığımız yatıyor. Dolayısıyla çok partili siyasi yaşamı böylesine bitirecek, iktidar partisinin yenemeyeceği birinci partiye, 'Ben bunların başkanlarını, yönetimini değiştireyim de daha önceden daha kolay yendiğim kadrolar gelsin, bunun üzerinden yarış yapmış gibi olalım, iktidarımıza sahip çıkalım' diyorsa, bu Türkiye'de çok partili siyasi rejimin bitmesi anlamına gelir. Dolayısıyla bu MHP'nin de sorunudur, diğer siyasi partilerin de sorunudur, AKP'nin de sorunudur. Hepimizin siyaset yaptığı zemin demokratik, çok partili siyasi yaşamdır. Dolayısıyla bizi sandıkta yenmeleri gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegelerle seçilmiş yönetimini yenmeleri gerekiyor"

FETİ YILDIZ NE DEMİŞTİ?

Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı seçildiği 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan 38. Kurultayda , 'delege iradesinin mutlak butlanla sakatlandığı' iddiasıyla iptal davası açılmıştı. Yerel mahkeme, mutlak butlan talebini esasa girmeden reddetti. Mahkemenin ret kararı istinaf incelemesi için Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı.

İstinaf mahkemesi inceleme sürecinde, İstanbul ve Ankara'daki ilgili yerel mahkemelerden tüm delil ve dava dosyalarını istedi. Mahkeme halen tüm bu belgeleri incelemektedir. Mutlak butlan kararı çıkması ve kararın kesinleşmesi halinde Özgür Özel yönetimi yerine, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi hukuken tekrar yetkili hale gelebilir. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ve CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "usulsüzlük" ve "oylamaya hile karıştırma" iddiasıyla açılan ceza davasında ise 12 sanık yargılanıyor. Davanın beşinci duruşması 6 Mayıs'ta yapılacak."