Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü

07.05.2026 11:34
Artvin'de zihinsel engelli kızının cinsel istismara uğradığını iddia ederek polis merkezine şikayette bulunan kadın, fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

KIZI YAŞADIKLARINI ANLATTI

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Şavşat ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre zihinsel engelli Y.S. (26), annesi Nalan Kaya'ya (53) bir kişi tarafından cinsel istismara uğradığını anlattı. Bunun üzerine anne Kaya, polis merkezine giderek şikayette bulundu. Şikayet sonrası çalışma başlatan polis ekipleri, eşkal bilgileri doğrultusunda şüpheli T.K.'yi (49) kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

AORT DAMARI YILTILDI, HASTANEDE KURTARILAMADI

Bu sırada polis merkezinde bulunan Nalan Kaya'nın tansiyonunun yükseldiği ve aniden fenalaştığı öğrenildi. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Şavşat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaya'nın aort damarının yırtıldığı belirlendi. Kaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ANNENİN ÖLÜMÜ BÜYÜK ÜZÜNTÜ YARATTI

Tek çocuk annesi olduğu öğrenilen Nalan Kaya'nın ölümü ilçede büyük üzüntüye neden oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli T.K. ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Kaynak: İHA

