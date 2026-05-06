Ülkede şok uygulama! Zorbalık yapan öğrencilere "sopa cezası" getirildi

06.05.2026 15:42
Singapur'da siber zorbalık da dahil olmak üzere okulda zorbalık yapan erkek öğrenciler için dikkat çeken bir uygulama hayata geçiriliyor. Yeni düzenlemeye göre belirli durumlarda öğrencilere üç darbeye kadar sopa cezası verilebilecek. Kararın artan zorbalık olaylarının ardından "son çare" olarak alındığı belirtilirken kız öğrenciler muaf tutuldu.

Singapur'da okul zorbalığına karşı dikkat çeken yeni bir uygulama gündeme geldi. Parlamentoda görüşülen yeni yönergeler kapsamında, siber zorbalık da dahil olmak üzere başkalarına zorbalık yapan erkek öğrencilere “son çare” olarak sopa cezası uygulanabilecek. Düzenlemeye göre öğrencilere üç darbeye kadar ceza verilebileceği açıklandı.

“DİĞER TÜM YÖNTEMLER YETERSİZ KALIRSA UYGULANACAK”

Eğitim Bakanı Desmond Lee, parlamentoda yaptığı açıklamada fiziksel cezanın yalnızca ağır vakalarda ve diğer disiplin yöntemlerinin sonuç vermemesi halinde uygulanacağını söyledi. Lee, uygulamanın sıkı kurallara bağlı şekilde yürütüleceğini ve cezanın ancak okul müdürünün onayıyla verilebileceğini ifade etti.

Yetkili öğretmenlerin uygulayacağı ceza öncesinde öğrencinin yaşı, olgunluk düzeyi ve cezanın davranış üzerinde olumlu etki oluşturup oluşturmayacağı gibi kriterlerin değerlendirileceği aktarıldı.

KARARIN ARKASINDA ARTAN ZORBALIK OLAYLARI VAR

Yeni düzenlemenin, son bir yıldır yürütülen inceleme sürecinin ardından hazırlandığı belirtildi. Özellikle geçtiğimiz yıl kamuoyunda geniş yankı uyandıran okul zorbalığı vakalarının karar sürecinde etkili olduğu ifade edildi.

KIZ ÖĞRENCİLER SOPA CEZASINDAN MUAF

The Guardian'ın haberine göre; sopa cezasının yalnızca dokuz yaş ve üzerindeki erkek öğrenciler için geçerli olacağı açıklandı. Ceza usul kanununda kadınlara yönelik sopa cezasının yasak olduğuna dikkat çekilirken, kız öğrenciler için gözaltı, uzaklaştırma veya davranış notunun düşürülmesi gibi farklı disiplin yöntemlerinin uygulanacağı bildirildi.

Yetkililer ayrıca ceza sonrasında öğrencilerin takip edileceğini ve danışmanlık desteği sağlanacağını duyurdu.

BEDENSEL CEZAYA ULUSLARARASI TEPKİLER SÜRÜYOR

İlk kez 19. yüzyılda İngiliz sömürge yönetimi döneminde uygulanmaya başlayan adli sopa cezası, ülkede halen bazı suçlar için kullanılmaya devam ediyor. Soygun, dolandırıcılık ve vize ihlali gibi suçlardan hüküm giyen 50 yaş altındaki erkeklere bu ceza uygulanabiliyor.

Öte yandan; Unicef ve Dünya Sağlık Örgütü gibi uluslararası kuruluşlar, bedensel cezaların çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimine zarar verdiğini savunarak uygulamaya karşı çıkıyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün yayımladığı son raporda da fiziksel cezalandırmanın çocuk gelişimi üzerinde ciddi olumsuz etkiler yarattığı vurgulandı.

Singapur, Eğitim, Güncel, Dünya, Son Dakika

