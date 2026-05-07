İstanbul’da tepki çeken görüntü! Genç kızı gizlice kayda aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul’da tepki çeken görüntü! Genç kızı gizlice kayda aldı

Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul’da tepki çeken görüntü! Genç kızı gizlice kayda aldı
07.05.2026 08:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul’da tepki çeken görüntü! Genç kızı gizlice kayda aldı
Haber Videosu

İstanbul’da yabancı uyruklu bir şahıs, minibüste bulunan genç bir kızı cep telefonuyla gizlice kayda alıp görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. “Minibüsteki kız” ifadeleriyle yapılan paylaşım sosyal medyada büyük tepki çekti. Çok sayıda kullanıcı olayı taciz olarak değerlendirirken, şahıs hakkında işlem yapılması çağrısında bulundu.

İstanbul’da yabancı uyruklu bir şahsın minibüste bulunan genç bir kızı cep telefonuyla gizlice kayda alıp sosyal medya hesabında paylaşması tepki çekti. Şahsın paylaşımındaki ifadeler “taciz” yorumlarına neden oldu.

İddiaya göre olay İstanbul’da toplu taşıma aracında meydana geldi. Minibüste bulunan yabancı uyruklu bir şahıs, genç bir kızı cep telefonuyla kayıt altına aldı. Şahsın daha sonra görüntüleri kendi sosyal medya hesabından “minibüsteki kız” ifadeleriyle paylaştığı görüldü.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Paylaşımın kısa sürede sosyal medyada yayılması üzerine çok sayıda kullanıcı duruma tepki gösterdi. Kullanıcılar, genç kızın izni olmadan görüntülerinin kayda alınmasının özel hayatın ihlali ve taciz niteliği taşıdığını savundu.

Bazı kullanıcılar şahıs hakkında işlem yapılması çağrısında bulunurken, olay sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

TOPLU TAŞIMADA GİZLİ ÇEKİM TARTIŞMASI

Olayın ardından toplu taşıma araçlarında yapılan gizli çekimler yeniden gündeme geldi. Uzmanlar, kişilerin rızası olmadan görüntülerinin kayda alınması ve sosyal medyada paylaşılmasının hukuki sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor.

İstanbul, Son Dakika

Son Dakika İstanbul İstanbul’da tepki çeken görüntü! Genç kızı gizlice kayda aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği Ederson’a Suudilerden kötü haber Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği Ederson'a Suudilerden kötü haber
Türk YouTuber da içindeydi “Ölüm gemisini“ hiçbir ülke istemiyor Türk YouTuber da içindeydi! "Ölüm gemisini" hiçbir ülke istemiyor
Altında yön değişti: Fiyatları gören kuyumcuya koşuyor Altında yön değişti: Fiyatları gören kuyumcuya koşuyor
CHP kurultayı davasında Adem Soytekin kararı “KİPTAŞ” ifadesi dikkat çekmişti CHP kurultayı davasında Adem Soytekin kararı! “KİPTAŞ” ifadesi dikkat çekmişti
Sevgili yaptığına bin pişman oldu Olay adam için tam 10 milyon oy topladılar Sevgili yaptığına bin pişman oldu! Olay adam için tam 10 milyon oy topladılar
Çin: İran’ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur Çin: İran'ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur
Hesaplar sil baştan İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam Hesaplar sil baştan! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Trump küçük kızın boyuyla dalga geçti: Bu boyla smaç atabiliyor musun Trump küçük kızın boyuyla dalga geçti: Bu boyla smaç atabiliyor musun?
Kenan Yıldız’dan beğeni yağmuruna tutulan hareket Kenan Yıldız'dan beğeni yağmuruna tutulan hareket

08:12
Suriye’de Hizbullah’a operasyon: Üst düzey isimlere suikast iddiası
Suriye'de Hizbullah'a operasyon: Üst düzey isimlere suikast iddiası
07:12
Kanun teklifi TBMM’den geçti 15 maddelik pakette 3 müjde var
Kanun teklifi TBMM'den geçti! 15 maddelik pakette 3 müjde var
06:58
Kayıp kişileri o mu yedi Dev timsahın midesinden 6 çift terlik çıktı
Kayıp kişileri o mu yedi? Dev timsahın midesinden 6 çift terlik çıktı
06:49
Ölümcül virüsün ele geçirdiği gemi İspanya’ya doğru yola çıktı
Ölümcül virüsün ele geçirdiği gemi İspanya'ya doğru yola çıktı
06:40
İsrail askerinden skandal hareket Tepkiler büyüyünce açıklama yaptılar
İsrail askerinden skandal hareket! Tepkiler büyüyünce açıklama yaptılar
06:32
Trump zirvesi öncesi Pekin’den Tahran’a kritik uyarı: Savaşı yeniden başlatmayın
Trump zirvesi öncesi Pekin’den Tahran’a kritik uyarı: Savaşı yeniden başlatmayın
06:18
Pezeşkiyan: Savaşı sonlandırmak için diplomasiye hazırız
Pezeşkiyan: Savaşı sonlandırmak için diplomasiye hazırız
02:54
Epstein’in “intihar notu“ ortaya çıktı: Veda edeceğin zamanı seçebilmek büyük bir lütuf
Epstein'in "intihar notu" ortaya çıktı: Veda edeceğin zamanı seçebilmek büyük bir lütuf
22:18
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal’ı AK Parti’ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal'ı AK Parti'ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
21:39
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 08:54:29. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul’da tepki çeken görüntü! Genç kızı gizlice kayda aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.