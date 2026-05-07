Aziz Yıldırım çıldırdı! Tam 200 milyon euro ile geliyor

07.05.2026 10:00
Aziz Yıldırım’ın başkan seçilmesi halinde Fenerbahçe için 200 milyon euroluk transfer bütçesi ayırdığı ve birçok yıldız transfer planladığı iddia edildi.

Fenerbahçe’de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım’ın, seçilmesi halinde transfer için ayırdığı bütçe ortaya çıktı. Sarı-lacivertli camiada gündem yaratan rakam dikkat çekti.

KESENİN AĞZINI AÇTI

1998-2018 yılları arasında Fenerbahçe başkanlığı yapan Aziz Yıldırım’ın, yeniden göreve gelmesi halinde transfer çalışmaları için 200 milyon euroluk bütçe belirlediği öğrenildi.

YILDIZ TRANSFERLER PLANLANIYOR

İddiaya göre Yıldırım ve ekibi, transfer yapılacak bölgeleri de şimdiden belirledi. Sarı-lacivertlilerin; kaleci, yıldız kanat oyuncusu, iki üst düzey stoper ve yıldız bir golcü transfer etmeyi planladığı öne sürüldü.

BİRLEŞME ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, diğer adaylara da birleşme çağrısında bulunmuştu. Bu çağrıya Barış Göktürk olumlu yanıt verirken, Hakan Safi’nin yarıştan çekilmeyeceği belirtildi.

SEÇİM HEYECANI BÜYÜYOR

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran’da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde ortaya atılan transfer bütçesi iddiası, taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.

