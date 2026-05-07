Fenerbahçe’de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım’ın, seçilmesi halinde transfer için ayırdığı bütçe ortaya çıktı. Sarı-lacivertli camiada gündem yaratan rakam dikkat çekti.
1998-2018 yılları arasında Fenerbahçe başkanlığı yapan Aziz Yıldırım’ın, yeniden göreve gelmesi halinde transfer çalışmaları için 200 milyon euroluk bütçe belirlediği öğrenildi.
İddiaya göre Yıldırım ve ekibi, transfer yapılacak bölgeleri de şimdiden belirledi. Sarı-lacivertlilerin; kaleci, yıldız kanat oyuncusu, iki üst düzey stoper ve yıldız bir golcü transfer etmeyi planladığı öne sürüldü.
Başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, diğer adaylara da birleşme çağrısında bulunmuştu. Bu çağrıya Barış Göktürk olumlu yanıt verirken, Hakan Safi’nin yarıştan çekilmeyeceği belirtildi.
Fenerbahçe’de 6-7 Haziran’da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde ortaya atılan transfer bütçesi iddiası, taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.
Son Dakika › Spor › Aziz Yıldırım çıldırdı! Tam 200 milyon euro ile geliyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?