Hastane kantininde nefes borusuna şeker kaçan 4 yaşındaki kız Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
Hastane kantininde nefes borusuna şeker kaçan 4 yaşındaki kız Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

06.05.2026 13:02
Adana'nın Kozan ilçesinde hastane kantininde nefes borusuna şeker kaçan 4 yaşındaki Mina Gül, Hemşire Melek Bulut'un uyguladığı Heimlich manevrası ile kurtarıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'nın Kozan ilçesinde hastane kantininde nefes borusuna şeker kaçan 4 yaşındaki Mina Gül, hemşire Melek Bulut tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. Kozan Devlet Hastanesi'ne dün rapor almaya gelen Gülşah Ünüvar, poliklinikte sıra beklerken kızı Mina Gül ve annesi Fikran Durgel kantine geçti. Burada Mina'nın yediği şeker, nefes borusuna kaçtı. Anneannesi, nefes almakta zorlanan Mina'yı acil servise götürdü. 

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

13 yıllık hemşire Melek Bulut, Heimlich manevrası uygulayarak şekeri çıkardı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Kızı ölümden dönen Gülşah Ünüvar, hemşireye teşekkür etti. Hastane yönetimi tarafından hemşire Melek Bulut'a, teşekkür belgesi verildi.

Kaynak: DHA

Acil Durum, Sağlık, Son Dakika

