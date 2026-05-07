Suriye\'de Hizbullah\'a operasyon: Üst düzey isimlere suikast iddiası

Suriye İçişleri Bakanlığı, Hizbullah bağlantılı olduğu öne sürülen bir hücrenin düzenlenen operasyonlarla etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Operasyonlarda çok sayıda silah ve patlayıcı ele geçirildi.

Suriye İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre Şam kırsalı, Halep, Humus, Tartus ve Lazkiye’de eş zamanlı güvenlik operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda Hizbullah bağlantılı olduğu belirtilen hücre üyelerinin yakalandığı bildirildi.

“LÜBNAN’DA ÖZEL EĞİTİM ALDILAR”

Bakanlık açıklamasında, şüphelilerin Lübnan’da yoğun askeri eğitim aldıktan sonra yasa dışı yollarla Suriye’ye giriş yaptığı öne sürüldü. Hücrenin, Suriye yönetimindeki üst düzey isimlere yönelik suikast planları hazırladığı iddia edilirken operasyonlarda RPG roketatarlar ve patlayıcı düzeneklerin ele geçirildiği belirtildi. Yetkililer, operasyonun planlayıcısı olduğu öne sürülen kişiyle birlikte 11 şüphelinin fotoğraflarını da paylaştı.

HİZBULLAH SUÇLAMALARI REDDETTİ

İran destekli Hizbullah ise suçlamaları reddetti. Yapılan açıklamada, örgütün Suriye’de herhangi bir askeri varlığının kalmadığı savunularak, iddiaların iki ülke halkı arasında gerilim yaratmayı amaçladığı ileri sürüldü.

ESAD DÖNEMİNİN EN GÜÇLÜ MÜTTEFİKİYDİ

Aralık 2024’te Beşar Esad’ın devrilmesinin ardından yeni Suriye yönetimi, Hizbullah’ın ülkedeki varlığını ulusal güvenlik tehdidi olarak değerlendiriyor.

Esad döneminde rejimin en güçlü destekçilerinden biri olan Hizbullah, İran’dan gelen silah sevkiyatlarında Suriye’yi önemli bir geçiş hattı olarak kullanıyordu.

Uzmanlar, son operasyonların Suriye’nin İran etkisini azaltma ve bölgedeki ittifak dengelerini yeniden şekillendirme çabasının parçası olduğunu değerlendiriyor.