Tutmasalar vuracaktı! Ergin Ataman\'ın çıldırdığı anlar

EuroLeague play-off serisinde Panathinaikos ile Valencia arasında oynanan üçüncü maçta büyük gerginlik yaşandı. Ergin Ataman’ın sinirlerine hakim olamadığı anlar maça damga vurdu.

PANATHINAIKOS EVİNDE KAYBETTİ

İspanya’daki ilk iki maçı kazanarak büyük avantaj yakalayan Panathinaikos, OAKA’da oynanan üçüncü karşılaşmada Valencia’ya 91-87 mağlup oldu. Bu sonuçla seride durum 2-1’e geldi.

GERİLİM KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Seri öncesinde Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman ile Valencia koçu Pedro Martinez arasında yaşanan polemik, üçüncü maçta saha kenarına taşındı.

Karşılaşma sırasında çok sinirlenen Ergin Ataman’ın Pedro Martinez’in üzerine yürüdüğü görüldü. Tecrübeli çalıştırıcı çevresindekiler tarafından güçlükle sakinleştirildi.

HAKEMLER İKİ KOÇU DA ATTI

Yaşanan olayların ardından hakemler, Ergin Ataman ve Pedro Martinez’i diskalifiye ederek oyun dışına gönderdi.

FINAL-FOUR ŞANSI DEVAM EDİYOR

Panathinaikos, cuma günü yine OAKA’da oynanacak dördüncü maçı kazanması halinde adını EuroLeague Final-Four’una yazdıracak.