Tutmasalar vuracaktı! Ergin Ataman\'ın çıldırdığı anlar

EuroLeague play-off serisinde Panathinaikos ile Valencia arasında oynanan üçüncü maçta büyük gerginlik yaşandı. Ergin Ataman’ın sinirlerine hakim olamadığı anlar maça damga vurdu.
İspanya’daki ilk iki maçı kazanarak büyük avantaj yakalayan Panathinaikos, OAKA’da oynanan üçüncü karşılaşmada Valencia’ya 91-87 mağlup oldu. Bu sonuçla seride durum 2-1’e geldi.
Seri öncesinde Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman ile Valencia koçu Pedro Martinez arasında yaşanan polemik, üçüncü maçta saha kenarına taşındı.
Karşılaşma sırasında çok sinirlenen Ergin Ataman’ın Pedro Martinez’in üzerine yürüdüğü görüldü. Tecrübeli çalıştırıcı çevresindekiler tarafından güçlükle sakinleştirildi.
Yaşanan olayların ardından hakemler, Ergin Ataman ve Pedro Martinez’i diskalifiye ederek oyun dışına gönderdi.
Panathinaikos, cuma günü yine OAKA’da oynanacak dördüncü maçı kazanması halinde adını EuroLeague Final-Four’una yazdıracak.
