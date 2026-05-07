Cristiano Ronaldo bir gecede milyonlarca takipçi kaybetti
Cristiano Ronaldo bir gecede milyonlarca takipçi kaybetti

Cristiano Ronaldo bir gecede milyonlarca takipçi kaybetti
07.05.2026 11:42
Cristiano Ronaldo’nun Instagram hesabındaki takipçi sayısı yaklaşık 673 milyondan 666 milyona düştü. Yaşanan kaybın bot hesap temizliği nedeniyle olduğu öne sürüldü.

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo’nun Instagram hesabında dikkat çeken bir düşüş yaşandı. Portekizli yıldızın takipçi sayısının kısa süre içinde yaklaşık 7 milyon azaldığı görüldü.

673 MİLYONDAN 666 MİLYONA DÜŞTÜ

Cristiano Ronaldo’nun Instagram hesabı kısa süre önce yaklaşık 673 milyon takipçiye ulaşmıştı. Son yaşanan düşüşün ardından yıldız futbolcunun takipçi sayısı yaklaşık 666 milyona geriledi.

GÜNDEM OLDU

Takipçi kaybının ardından sosyal medya kullanıcıları arasında çok sayıda yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar düşüşün platformdaki sahte hesap ve bot temizliği nedeniyle yaşandığını öne sürdü.

INSTAGRAM TEMİZLİĞİ İDDİASI

Sosyal medya analiz platformlarında yer alan bilgilere göre Instagram’ın yaptığı bot hesap temizliğinin, Ronaldo dahil birçok büyük hesabın takipçi sayısını etkilediği iddia edildi. Yaşanan düşüşe rağmen Cristiano Ronaldo, Instagram’da en fazla takip edilen isimlerden biri olmayı sürdürüyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Hakim ATMACA Hakim ATMACA:
    Tek sıkıntımız buydu 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
