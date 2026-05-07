Bütün dünya konuşacak! Galatasaray\'dan yeni sezonun ilk bombası

Galatasaray’ın yeni sezon transfer planlamasında dünya futbolunun yıldız savunmacılarından Virgil Van Dijk’ın gündeme geldiği öne sürüldü.

OKAN BURUK SAVUNMAYA LİDER İSTEDİ

Samsunspor deplasmanında alınan 4-1’lik mağlubiyetin ardından teknik direktör Okan Buruk’un savunma hattındaki eksiklere dikkat çektiği belirtildi. Deneyimli teknik adamın, oyun içinde takımı yönlendirebilecek lider özellikli bir stoper talep ettiği ifade edildi.

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Buruk’un raporunun ardından sarı-kırmızılı yönetimin üst düzey bir savunmacı transferi için çalışmalara başladığı öğrenildi. Gündeme gelen isimlerden en dikkat çekeni ise Liverpool’un yıldız kaptanı Virgil Van Dijk oldu.

VAN DIJK İÇİN TAKİP BAŞLADI

İddialara göre Galatasaray yönetimi, Hollandalı yıldızın geleceğiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. İngiliz basınında yer alan haberlerde, Van Dijk’ın kariyerinde yeni bir maceraya sıcak baktığı öne sürüldü.

“BEDAVA TRANSFER” İDDİASI

34 yaşındaki savunmacının sözleşme durumunun Galatasaray cephesinde dikkatle izlendiği aktarılırken, transfer şartlarının oluşması halinde sarı-kırmızılıların girişimde bulunabileceği ifade edildi.

DÜNYA FUTBOLUNUN EN ÖNEMLİ STOPERLERİNDEN

Liverpool formasıyla Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig dahil birçok başarı yaşayan Virgil Van Dijk, son yılların en başarılı savunmacıları arasında gösteriliyor.