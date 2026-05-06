Adalet Bakanı Gürlek, Rojin Kabaiş'in ailesi ile görüştü

06.05.2026 18:10
Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Rojin, hayatının baharında gelecekleri, umutları, hayalleri yarım kalmış bir genç kızımız. Devlet olarak bu işin sonuna kadar üzerine gideceğiz. Üzerimize ne düşüyorsa yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

GÜRLEK, ROJİN'İN AİLESİNİ BAKANLIKTA KABUL ETTİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gürlek, 15 Ekim 2024'te Van Gölü kıyısında cesedi bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, annesi Aygül Kabaiş ve ailenin avukatları ile Bakanlıkta bir araya geldi.

Burada konuşan Gürlek, Rojin Kabaiş'in ölümünün çözülmesi için Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının devreye girdiğini belirtti.

Daire Başkanlığındaki çalışanların hepsinin tecrübeli ve ceza hukukunda uzman olduklarını vurgulayan Gürlek, "Dosyalara ayrı bir gözle bakıyoruz, özellikle savcımızla, aileler ve avukatla irtibatta kalıyoruz. Yeni bir delil varsa özel bir ekip kurulması gerekiyorsa, burası için de daraltılmış baz için bakalım. Bizim soruşturma yetkimiz yok ama teknik olarak orada soruşturma yapan makamı destekliyoruz. Devletin bu olayla ilgilendiğini, sonuna kadar gidilmesi gerektiğini ailelerimize hissettiriyoruz." açıklamasını yaptı.

"ROJİN'İN TELEFONU İNCELENECEK"

Soruşturmayla ilgili ailenin ve avukatların görüşlerini dinleyen Bakan Gürlek, olayın çözülmesi için devlet olarak her türlü imkanla çalışıldığını kaydetti.

Gürlek, ailenin ve avukatların dile getirdiği daraltılmış baz çalışmasına teknik imkan ölçüsünde bakılacağını ifade etti.

İspanya'ya gönderilen Rojin Kabaiş'in telefonunun Çin'e de gönderileceğini dile getiren Gürlek, ailenin ve avukatların taleplerini dinledi.

"BU İŞİN SONUNA KADAR GİDECEĞİZ"

Tüm delillerin tekrar inceleneceğini ve daraltılmış baz kayıtlarının isteneceğini vurgulayan Akın Gürlek şöyle devam etti:

"Rojin hayatının baharında gelecekleri, umutları, hayalleri yarım kalmış bir genç kızımız. Devlet olarak bu işin sonuna kadar üzerine gideceğiz. Üzerimize ne düşüyorsa yapmaya çalışıyoruz. Bu birimin kuruluş amacı da bu. Özellikle faili meçhul kalmış cinayetlerde sonuna kadar gitmek. Olay tam belli değil. Cinayet mi, intihar mı? Bunu çözmemiz lazım. Bizim zaten konumuz bu. Savcılığın bunun tespitini yapması lazım. İntihar ya da cinayet. Siz aile olarak cinayet olduğunu düşünüyorsunuz. Tabii bu konuda bütün hususların en ince noktaya kadar araştırılması lazım."

"DEVLETİMİZE, ADALET GÜVENİYORUZ"

Baba Nizamettin Kabaiş de Bakan Gürlek'e gösterdiği ilgi ve verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, "Biz her zaman devletimize, adalete güveniyoruz. Çok umutluyuz." ifadelerini kullandı.

Görüşmenin sonunda Gürlek, ailenin ve avukatların dikkat çektiği hususların ilgili daire tarafından titizlikle inceleneceğini söyledi.

Görüşmede Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Hazım Aslancı, Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Demirci de yer aldı.

Kaynak: AA

