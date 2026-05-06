35 yaşındaki Eren Tozlu, kariyer sezonunu yaşadı

06.05.2026 18:52
Trendyol 1. Lig’de şampiyonluğa ulaşan Erzurumspor FK’nın 35 yaşındaki tecrübeli golcüsü Eren Tozlu, 2025-2026 sezonunda gösterdiği performansla kariyerinin en golcü dönemini yaşadı.

1. LİG'DE EREN TOZLU FIRTINASI 

Mavi-beyazlı formayla bu sezon 37 karşılaşmada görev alan Tozlu, attığı 23 golle kişisel rekorunu kırarken takımının şampiyonluğunda başrol oynadı. Deneyimli forvet, yalnızca gol katkısıyla değil, aynı zamanda yaptığı 7 asistle de dikkat çekti. Erzurum temsilcisinin ligde kaydettiği toplam 82 golün 30’una doğrudan etki eden Tozlu, hücum hattının en etkili ismi oldu.

KARİYER SEZONUNU YAŞADI

Tecrübeli oyuncu, kariyerindeki en yakın performansını 2011-2012 sezonunda Giresunspor formasıyla 15 gol atarak yakalamıştı. Bu sezonki 23 gollük katkısıyla kendi rekorunu geride bıraktı.

KULÜP TARİHİNİN EN GOLCÜ İSMİ

Öte yandan Eren Tozlu, Erzurumspor FK formasıyla tüm kulvarlarda kaydettiği 73 golle kulüp tarihinin en golcü oyuncusu unvanını da elinde bulunduruyor. 37 golle en yakın takipçisi olan Mehmet Albayrak’a önemli bir fark atan Tozlu, kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

EN GOLCÜ YERLİ FUTBOLCU 

1. Lig kariyerinde farklı takımlarda da gol yollarındaki etkinliğini sürdüren tecrübeli futbolcu; Mersin İdmanyurdu’nda 1, Samsunspor’da 2, Yeni Malatyaspor’da 9, Giresunspor’da 24 ve Erzurumspor FK’da 70 gol kaydetti. Toplamda 106 gole ulaşan Tozlu, bu alanda ligin tüm zamanlarda en golcü yerli futbolcusu unvanını da taşıyor. Eren Tozlu ayrıca Erzurumspor FK ile birlikte kariyerinde üçüncü kez farklı bir takımla Süper Lig’e yükselme başarısı gösterdi. Tecrübeli golcü daha önce 2011-2012 sezonunda Giresunspor ve 2016-2017 sezonunda Yeni Malatyaspor ile aynı sevinci yaşamıştı.

